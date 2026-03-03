Zatvorena Ambasada SAD-a u Bejrutu

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bejrutu zatvorena je do daljeg usljed aktuelnih tenzija u regionu.

"Otkazali smo sve redovne i vanredne konzularne termine", navedeno je u saopštenju ambasade na platformi "Iks".

Dodali su da će objaviti kada se ambasada vrati normalnom radu.

Ambasada je prethodnog dana na svojoj internet stranici prenijela poziv Stejt departmenta da građani SAD "odmah napuste Liban, dok su komercijalni letovi još dostupni".

Kako je ocijenjeno, bezbjednosna situacija u Libanu je nestabilna i nepredvidiva, zbog vazdušnih napada širom zemlje, posebno na jugu, u dolini Beka i dijelovima Bejruta.

Ambasada u Bejrutu je još jedna američka ambasada koja se zatvara u regionu, nakon što su zatvorene ambasade u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu.

Američku ambasadu u saudijskom glavnom gradu Rijadu, tokom protekle noći pogodili su dronovi, što je izazvalo manji požar.