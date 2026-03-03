Željko Obradović dobija pjesmu, poznati reper objavio kada izlazi numera posvećena Žocu

Grčki reper koji iz Atine - Imjun (Immune), objavio je da će 6. marta izaći njegova pjesma posvećena Željku Obradoviću!

Naime, on je navodno veliki navijač Panatinaikosa, i "zelene" prati od ranog detinjstva. Upravo zbog svega toga, odlučio je da posveti pjesmu legendarnom treneru Panatinaikosa, Srbije i cijele Evrope.

Podsjetimo, Željko Obradović je sa Panatinaikosom osvojio čak pet titula šampiona Evrope, što ga deklariše kao najuspešnijeg trener u zelenom dijelu Atine.

Posljednji angažman je imao u Partizanu, a napustio je klupu crno-bijelih u novembru, kada je definitivno stavio tačku i odlučio da ne može više da se nosi sa pritiskom. Od tada Parni valjak ne može da se konsoliduje, dolazak Đoana Penjaroje je na trenutak promijenio situaciju, kao i povratak Karlika Džonsa, koji je nedostajao u rosteru i Obradoviću.