Zamijenio Žoca u crno-bijelom, Partizan se javio i objavio najljepše vijesti za Mirka Ocokoljića

Lijepe vijesti stižu iz porodice košarkaškog trenera Mirka Ocokoljića. On i njegova supruga Marija postali su roditelji djevojčice Mare.
Tom prilikom se oglasio i KK Partizan u kojem Ocokoljić trenutno radi.
"Naš trener Mirko Ocokoljić i njegova supruga Marija, postali su roditelji ćerke Mare! Čestitamo od srca i želimo puno sreće i dobrog zdravlja maloj Mari", naveo je Partizan u objavi na društvenim mrežama.
Podsjećamo, Mirko Ocokoljić je vodio crno-bijele nakon što je Željko Obradović podnio ostavku na mjesto prvog trenera Partizana. Nakon što je u klub došao Đoan Penjaroja, Ocokoljić je ponovo u ulozi pomoćnog trenera.
