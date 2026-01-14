Zamijenio Žoca u crno-bijelom, Partizan se javio i objavio najljepše vijesti za Mirka Ocokoljića

Logo
Zamijenio Žoca u crno-bijelom, Partizan se javio i objavio najljepše vijesti za Mirko Ocokoljića

Izvor:

ATV

14.01.2026

14:03

Кошаркашки тренер
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Lijepe vijesti stižu iz porodice košarkaškog trenera Mirka Ocokoljića. On i njegova supruga Marija postali su roditelji djevojčice Mare.

Tom prilikom se oglasio i KK Partizan u kojem Ocokoljić trenutno radi.

Мирко Оцокољић

Košarka

Ko je Mirko Ocokoljić, novi trener Partizana?

"Naš trener Mirko Ocokoljić i njegova supruga Marija, postali su roditelji ćerke Mare! Čestitamo od srca i želimo puno sreće i dobrog zdravlja maloj Mari", naveo je Partizan u objavi na društvenim mrežama.

Podsjećamo, Mirko Ocokoljić je vodio crno-bijele nakon što je Željko Obradović podnio ostavku na mjesto prvog trenera Partizana. Nakon što je u klub došao Đoan Penjaroja, Ocokoljić je ponovo u ulozi pomoćnog trenera.

Đoan Penjaroja

Mirko Ocokoljić

KK Partizan

Željko Obradović

