"40 minuta čekao Dončića ispred svlačionice": Isplivali detalji incidenta o kom bruji NBA

Bivši igrač Los Anđeles Lejkersa, Markif Moris, otkrio je u svom podkastu "Morris Code Show" nepoznate detalje sukoba između njemačkog reprezentativca Denisa Šrudera i slovenačkog superstara Luke Dončića.

Podsjetimo, Šruder je suspendovan na tri utakmice jer je pokušao da udari Dončića nakon poraza svog tima od Lejkersa u Los Anđelesu 28. decembra.

Incident se dogodio u hodniku dvorane, 40-ak minuta po završetku utakmice.

The altercation after the Lakers-Kings game between Dennis Schroder and Luka Doncic 😳



- Schroder told Luka that he can't call him a “b**ch” on the court and pretend everything is fine off the court

- Schroder attempted to strike Luka, according to the NBA

- Deandre Ayton tried… pic.twitter.com/BUCBAhrHBj — Legion Hoops (@LegionHoops) January 11, 2026

Tokom meča Dončić i Šruder su u više navrata ulazili u verbalne duele, a tenzije su dostigle vrhunac kada je Luka tokom jednog tajm-auta dobacio Šruderu: "Trebalo je da potpišeš taj ugovor", aludirajući na bogatu ponudu Lejkersa od 82 miliona dolara koju je Nijemac odbio prije nekoliko godina.

Iako je djelovalo da su se tenzije smirile, Šruder nije zaboravio na provokacije. Kada je napustio gostujuću svlačionicu potražio je Dončića u hodniku kako bi se fizički obračunao sa njim. Čekao ga je ispred svlačionice. Nakon kraće rasprave pokušao je da udari Luku, ali obezbjeđenje i pojedini igrači sprečili su ga u tome. Razdvojilo ih je obezbjeđenje, a Deandre Ejton je odvukao Šrudera. Zapanjeni Dončić je odmah sa ocem Sašom napustio dvoranu, a Šruder je ispraćen do klupskog autobusa.

Međutim, svjedoci tvrde da je situacija bila mnogo ozbiljnija i da je došlo do fizičkog kontakta.

"Odmah su me zvali kad se desilo to s**nje". To se nikada ne bi dogodilo da sam ja još uvijek u Lejkersima. Taj tip (Šruder) je stavio ruke na Luku", rekao je Moris.

"Kako sam čuo, veliki Deandre Ejton je zgrabio Šrudera i povukao ga na stranu, dalje od Dončića."

Moris je otkrio da tenzije između Šrudera i Luke datiraju od ranije."Ovi momci imaju bogatu istoriju za one koji ne znaju. Svaki put kada su na terenu, daju sve od sebe".

Moris je dodao da NBA ne bi suspendovao Šrudera na tri utakmice da se stvarno nije dogodio ozbiljan incident sa superstarom Lejkersa.