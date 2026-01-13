Logo
Oglasio se Nikola Topić poslije hemoterapije i borbe sa rakom: Fotkama i porukom oduševio sve

Telegraf

13.01.2026

Огласио се Никола Топић послије хемотерапије и борбе са раком: Фоткама и поруком одушевио све
Foto: screenshot / x

Srpski košarkaški reprezentativac i član NBA tima Oklahoma Siti Tandera, Nikola Topić, vratio se trenažnom procesu nakon uspješnog liječenja od tumora testisa.

Mladi plejmejker je ovu informaciju potvrdio objavom na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Uz fotografije koje svjedoče o povratku košarkaškim aktivnostima, Topić je ostavio kratku poruku na engleskom jeziku: „Ponovo na terenu” („Back on court”).

Podsjetimo, Topiću je krajem prošle godine dijagnostifikovano oboljenje, nakon čega je podvrgnut hemoterapijama.

Zbog zdravstvene situacije bio je primoran da napravi pauzu u karijeri, ali najnovija objava ukazuje na to da je period oporavka protekao dobro i da je bivši košarkaš Crvene zvezde spreman za postepeni povratak profesionalnim obavezama u najjačoj ligi svijeta.

U nastavku pogledajte i fotografije:

Nikola Topić

NBA

Борба са раком: Стижу све боље вијести за Николу Топића!

Košarka

Borba sa rakom: Stižu sve bolje vijesti za Nikolu Topića!

2 d

0
Ужасне вијести: Никола Топић има рак!

Košarka

Užasne vijesti: Nikola Topić ima rak!

2 mj

1
Нови шок у НБА: Никола Топић оперисао тестисе, чека га дужа пауза!

Košarka

Novi šok u NBA: Nikola Topić operisao testise, čeka ga duža pauza!

3 mj

0
Новак Ђоковић није ни изашао на терен да удара лоптицу, а већ је исписао историју

Tenis

Novak Đoković nije ni izašao na teren da udara lopticu, a već je ispisao istoriju

3 h

0

Алимпијевић добија још једно појачање

Košarka

Alimpijević dobija još jedno pojačanje

20 h

0
Шејк Милтон мора на операцију

Košarka

Šejk Milton mora na operaciju

21 h

0
Познато кад се Никола Јокић враћа на паркет

Košarka

Poznato kad se Nikola Jokić vraća na parket

1 d

0
Јанис доминирао, Денвер без Јокића срушио Милвоки

Košarka

Janis dominirao, Denver bez Jokića srušio Milvoki

1 d

0
