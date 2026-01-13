Oglasio se Nikola Topić poslije hemoterapije i borbe sa rakom: Fotkama i porukom oduševio sve

Srpski košarkaški reprezentativac i član NBA tima Oklahoma Siti Tandera, Nikola Topić, vratio se trenažnom procesu nakon uspješnog liječenja od tumora testisa.

Mladi plejmejker je ovu informaciju potvrdio objavom na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Uz fotografije koje svjedoče o povratku košarkaškim aktivnostima, Topić je ostavio kratku poruku na engleskom jeziku: „Ponovo na terenu” („Back on court”).

Podsjetimo, Topiću je krajem prošle godine dijagnostifikovano oboljenje, nakon čega je podvrgnut hemoterapijama.

Zbog zdravstvene situacije bio je primoran da napravi pauzu u karijeri, ali najnovija objava ukazuje na to da je period oporavka protekao dobro i da je bivši košarkaš Crvene zvezde spreman za postepeni povratak profesionalnim obavezama u najjačoj ligi svijeta.

U nastavku pogledajte i fotografije: