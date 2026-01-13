Logo
Large banner

Novak Đoković nije ni izašao na teren da udara lopticu, a već je ispisao istoriju

Izvor:

Telegraf

13.01.2026

07:58

Komentari:

0
Новак Ђоковић није ни изашао на терен да удара лоптицу, а већ је исписао историју
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Ova 2026. godina tek što je počela, a Novak Đoković je već uspio da zadivi teniski svijet - i to bez odigranog minuta!

Najbolji teniser u istoriji odlučio je da preskoči uvodne turnire, povukao se sa Adelejda kako bi sačuvao snagu, ali njegovo odsustvo nije sprečilo neizbježno: novi upis u knjige rekorda.

Vjerovali ili ne, Novak je dostigao nevjerovatnu cifru od 1.000 uzastopnih nedjelja u TOP 40 na ATP listi!

Ovaj podatak zvuči gotovo nestvarno i svjedoči o konstantnosti kakva se u modernom sportu ne viđa. Dok su drugi padali, vraćali se, ili odlazili u penziju, Novak je bio tu – u samom vrhu, punih 20 godina!

Da bi se shvatila veličina ovog podviga, moramo se vratiti u prošlost. Sve je počelo u proljeće 2006. godine. Tada je 19-godišnji Novak, golobradi mladić željan dokazivanja, ušao u najboljih 40 na svijetu nakon svog prvog četvrtfinala na Rolan Garosu.

Sa 38 godina na leđima, Novak je i dalje strah i trepet za rivale. Trenutno zauzima 4. mjesto na ATP listi, odmah iza Karlosa Alkaraza, Janika Sinera i Aleksandra Zvereva.

Dok su drugi jurili poene na startu sezone - Danil Medvedev je osvojio Brizbejn, a Aleksander Bublik podigao pehar u Hong Kongu - Novak mudro čuva energiju. Njegov cilj je jasan: Melburn i Australijan Open.

Nakon što je u 2025. godini stigao do četiri Grend slem polufinala, Đoković u Australiju stiže sa jasnom namjerom da osvoji istorijsku 25. GS titulu i još jednom zapuši usta kritičarima.

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

tenis

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ђоковић задржао четврто мјесто на АТП листи

Tenis

Đoković zadržao četvrto mjesto na ATP listi

1 d

0
Ђоковић и Јамал

Tenis

Lamin Jamal ispoštovao Novaka Đokovića

1 sedm

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Tenis

Novak Đoković ne igra za Srbiju u Dejvis kupu

1 sedm

4
Новак Ђоковић учио познату љепотицу како да удара форхенд

Tenis

Novak Đoković učio poznatu ljepoticu kako da udara forhend

1 sedm

1

Više iz rubrike

Ђоковић задржао четврто мјесто на АТП листи

Tenis

Đoković zadržao četvrto mjesto na ATP listi

1 d

0
Раонић објавио крај каријере

Tenis

Raonić objavio kraj karijere

1 d

0
Новак се похвалио новим рекордом

Tenis

Novak se pohvalio novim rekordom

1 d

2
Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

Tenis

Sabalenka održala lekciju Ukrajinki koja joj nije čestitala

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

27

RiTE Ugljevik: Pokrenuto klizište, zatvoren put

11

25

Igra u prvom planu, bez ometanja: Galaxy Game Launcher i Samsung DeX

11

24

Razlika od 13 stepeni u Srpskoj! Negdje debeli minus, negdje proljećna temperatura

11

21

Blanuša najavio "upliv" novih ljudi u GrO SDS Banjaluka

11

12

Dvije Bugarke uhapšene zbog pljačke Nade Macure

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner