Novak Đoković nije ni izašao na teren da udara lopticu, a već je ispisao istoriju

Ova 2026. godina tek što je počela, a Novak Đoković je već uspio da zadivi teniski svijet - i to bez odigranog minuta!

Najbolji teniser u istoriji odlučio je da preskoči uvodne turnire, povukao se sa Adelejda kako bi sačuvao snagu, ali njegovo odsustvo nije sprečilo neizbježno: novi upis u knjige rekorda.

Vjerovali ili ne, Novak je dostigao nevjerovatnu cifru od 1.000 uzastopnih nedjelja u TOP 40 na ATP listi!

Ovaj podatak zvuči gotovo nestvarno i svjedoči o konstantnosti kakva se u modernom sportu ne viđa. Dok su drugi padali, vraćali se, ili odlazili u penziju, Novak je bio tu – u samom vrhu, punih 20 godina!

Da bi se shvatila veličina ovog podviga, moramo se vratiti u prošlost. Sve je počelo u proljeće 2006. godine. Tada je 19-godišnji Novak, golobradi mladić željan dokazivanja, ušao u najboljih 40 na svijetu nakon svog prvog četvrtfinala na Rolan Garosu.

Sa 38 godina na leđima, Novak je i dalje strah i trepet za rivale. Trenutno zauzima 4. mjesto na ATP listi, odmah iza Karlosa Alkaraza, Janika Sinera i Aleksandra Zvereva.

Dok su drugi jurili poene na startu sezone - Danil Medvedev je osvojio Brizbejn, a Aleksander Bublik podigao pehar u Hong Kongu - Novak mudro čuva energiju. Njegov cilj je jasan: Melburn i Australijan Open.

Nakon što je u 2025. godini stigao do četiri Grend slem polufinala, Đoković u Australiju stiže sa jasnom namjerom da osvoji istorijsku 25. GS titulu i još jednom zapuši usta kritičarima.