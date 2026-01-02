Logo
Novak Đoković učio poznatu ljepoticu kako da udara forhend

Izvor:

Telegraf

02.01.2026

19:11

Новак Ђоковић учио познату љепотицу како да удара форхенд
Foto: Instagram / joliesharpe

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, nalazi se trenutno u Dubaiju, gdje se priprema za novu sezonu, ali takođe je bio prisutan i na nekim događajima za velike zvijezde.

Bio je Novak Đoković nedavno na dodeli Globe Soccer Awards, gdje je dobio i specijalno priznanje, prvo koje je ova organizacija dodijelila nekome van fudbala.

Takođe je bio i na Svjetskom samitu sporta, gde je imao i zanimljiv susret sa poznatom influenserkom.

U pitanju je Džoli Šarp, koja je željela da pokaže svima kako se igra tenis i udara forhend, a onda se iza nje pojavio Novak Đoković, koji je pokazao kako to treba pravilno da se izvede.

Đoković i Šarpova su se kasnije i rukovali, a njihov video izazvao je veliku pažnju i dobio veliki broj lajkova i komentara.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo:

Podsjetimo, Novak Đoković bi sezonu trebalo da počne na Australijan openu, koji je na programu od 12. januara, kada počinju kvalifikacije.

Novak Đoković je na ovom turniru osvojio 10 titula, pa će pokušati na svom omiljenom Grend slemu pokušati da dođe do 25.

Komentari (0)
