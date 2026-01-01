Oglasila se Jelena Đoković i čestitala Novu godinu pratiocima sa snažnom porukom

Jelena je istakla koliko je zahvalna na svemu što joj je donijela godina za nama, a uz to poželjela mnogo zdravlja, radosti i ljubavi, kao i neprestanog rasta.

''Ah, 2025. Toliko razloga za zahvalnost. Za ljubav, zdravlje, porodicu, prijateljstva i trenutke u prirodi. Sve što životu daje dubinu i smisao, čak i kada je prepun izazova. Odrasla sam uz mantru “Nikada ne želim da porastem” jer mi je jedan od omiljenih crtanih junaka bio Petar Pan… ali Bogu hvala, jesam odrasla i naučila da najbolje što čovjek može sebi i drugima da poželi je da “nikada ne prestani da rasteš'', napisala je ona i dodala:

''Želim vam svima zdravlje, ljubav i radost. I da svi nastavimo da rastemo u bolje i svesnije ljude. Toliko je toga pred nama. S puno ljubavi i poštovanja, Jelena'', poručila je, prenosi Blic.

Ona je uz ovu poruku objavila brojne porodične fotografije iz njihove svakodnevnice, fotografije djece, nje i Novaka.