Oglasila se Jelena Đoković i čestitala Novu godinu pratiocima sa snažnom porukom

01.01.2026

12:14

Огласила се Јелена Ђоковић и честитала Нову годину пратиоцима са снажном поруком

Supruga tenisera Novaka Đokovića, Jelena Đokovića obratila se svojim pratiocima na Instagramu porukom kojom im je čestitala novu 2026. godinu.

Jelena je istakla koliko je zahvalna na svemu što joj je donijela godina za nama, a uz to poželjela mnogo zdravlja, radosti i ljubavi, kao i neprestanog rasta.

''Ah, 2025. Toliko razloga za zahvalnost. Za ljubav, zdravlje, porodicu, prijateljstva i trenutke u prirodi. Sve što životu daje dubinu i smisao, čak i kada je prepun izazova. Odrasla sam uz mantru “Nikada ne želim da porastem” jer mi je jedan od omiljenih crtanih junaka bio Petar Pan… ali Bogu hvala, jesam odrasla i naučila da najbolje što čovjek može sebi i drugima da poželi je da “nikada ne prestani da rasteš'', napisala je ona i dodala:

''Želim vam svima zdravlje, ljubav i radost. I da svi nastavimo da rastemo u bolje i svesnije ljude. Toliko je toga pred nama. S puno ljubavi i poštovanja, Jelena'', poručila je, prenosi Blic.

Ona je uz ovu poruku objavila brojne porodične fotografije iz njihove svakodnevnice, fotografije djece, nje i Novaka.

Jelena Đoković

Novak Đoković

Novak i jelena đoković

Nova godina

