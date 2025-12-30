Logo
Large banner

Karlos Alkaraz ima novu tetovažu, zabilježio jedan od najvažnijih dana u životu

Izvor:

Telegraf

30.12.2025

17:13

Komentari:

0
Карлос Алкараз има нову тетоважу, забиљежио један од најважнијих дана у животу

Španski teniser Karlos Alkaraz u centru je pažnje nakon raskida saradnje sa trenerom Huanom Karlosom Fererom, ali je u posljednjim danima obznanio još jednu veliku informaciju - tetovaža na ruci posvećena osvajanju prvog Grend slema u karijeri.

Španski teniser Karlos Alkaraz u centru je pažnje nakon raskida saradnje sa trenerom Huanom Karlosom Fererom, ali je u posljednjim danima obznanio još jednu veliku informaciju - tetovaža na ruci posvećena osvajanju prvog Grend slema u karijeri.

Uz datum i taj 11. septembar 2022. godine, Karlitos je tetovirao most i Kip slobode označivši Njujork i US Open kao svoju početnu tačnu velikog šampiona.

Španac je tada savladao sa 3:1 u setovima Kaspera Ruda iz Norveške, a od tog momenta je naređao još pet Grend slemova, što ga ukupno dovodi do po dva kolektovana US Opena, Vimbldona i Rolan Garosa.

Sada će, sredinom januara imati priliku da jurne i na svoj prvi Australijan Open, jer se do 2026. godine nije našao čak ni u polufinalu turnira u Melburnu, prenosi Telegraf.

Карлос Алкараз

Tenis

Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

Vidjećemo kako će se snaći prvi put bez Ferera i da li će to imati uticaja na njegovu igru.

Prvi je na svijetu, te će tako i dočekati prvi Grend slem u sezoni.

Podijeli:

Tagovi:

Karlos Alkaraz

tetovaža

Grend slem

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године

Tenis

Đoković: Cilj mi je da igram na OI u Los Anđelesu 2028. godine

1 d

0
Тенисерка пала на допинг тесту као Синер, али није имала исти третман

Tenis

Teniserka pala na doping testu kao Siner, ali nije imala isti tretman

6 d

0
Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

Tenis

Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

1 sedm

0
Надал: Не вјерујем да ће ме Алкараз звати

Tenis

Nadal: Ne vjerujem da će me Alkaraz zvati

1 sedm

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner