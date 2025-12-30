Karlos Alkaraz ima novu tetovažu, zabilježio jedan od najvažnijih dana u životu

Španski teniser Karlos Alkaraz u centru je pažnje nakon raskida saradnje sa trenerom Huanom Karlosom Fererom, ali je u posljednjim danima obznanio još jednu veliku informaciju - tetovaža na ruci posvećena osvajanju prvog Grend slema u karijeri.

Španski teniser Karlos Alkaraz u centru je pažnje nakon raskida saradnje sa trenerom Huanom Karlosom Fererom, ali je u posljednjim danima obznanio još jednu veliku informaciju - tetovaža na ruci posvećena osvajanju prvog Grend slema u karijeri.

Uz datum i taj 11. septembar 2022. godine, Karlitos je tetovirao most i Kip slobode označivši Njujork i US Open kao svoju početnu tačnu velikog šampiona.

Španac je tada savladao sa 3:1 u setovima Kaspera Ruda iz Norveške, a od tog momenta je naređao još pet Grend slemova, što ga ukupno dovodi do po dva kolektovana US Opena, Vimbldona i Rolan Garosa.

Sada će, sredinom januara imati priliku da jurne i na svoj prvi Australijan Open, jer se do 2026. godine nije našao čak ni u polufinalu turnira u Melburnu, prenosi Telegraf.

Tenis Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

Vidjećemo kako će se snaći prvi put bez Ferera i da li će to imati uticaja na njegovu igru.

Prvi je na svijetu, te će tako i dočekati prvi Grend slem u sezoni.