Teniserka pala na doping testu kao Siner, ali nije imala isti tretman

Američka teniserka Džesika Judovik privremeno je suspendovana nakon što je bila pozitivna na zabranjenu supstancu klostebol.

Judovik je pala doping testu poslije W15 turnira u El Salvadoru, u oktobru mjesecu.

Ova 18-godišnjakinja se tada popela na 1.104. poziciju u singlu, a posljednji put je igrala u novembru na Floridi.

Međunardona agencija za integritet tenisa (ITIA) saopštila je da je obaveštenje poslala 21. novembra, te da oba uzorka sadrže klostebol, anabolički steroid.

American tennis player Jessica Eudovic has been provisionally suspended under the Tennis Anti-Doping Programme.https://t.co/oWtkvnH0kb pic.twitter.com/8GjfJMTKDA — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) December 22, 2025

Podsetimo, na istu supstancu je pozitivan prošle godine bio i Janik Siner, ali je ITIA odlučila da ga ne suspenduje, već samo da mu oduzme poene i nagradu sa turnira u Indijan Velsu, gd‌je je testiran.

Kako su naveli, Siner je u krvi imao minimalno klostebola, a dokazi da se sve dogodilo greškom fizioterapeuta, prihvaćeni su.

Ipak, naknadno je reagovala Svjetska antidoping agencija (WADA) i nagodila se sa Sinerom, koji je bio van Tura od februara do maja.