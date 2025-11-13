Sinerov trener odgovorio Đokoviću: "Najniža forma ljudskog znanja"

Daren Kejhil, trener Janika Sinera, odgovorio je na komentare Novaka Đokovića u vezi sa doping skandalom i suspenzijom za Italijana ranije tokom godine.

Iako nigdje nije direktno spomenuo srpskog tenisera, jasno je da je mislio na njega u svojoj objavi na društvenim mrežama.

Kejhilu se očigledno nije svidjelo ono što je Novak Đoković izjavio u intervjuu koji je vodio Pirs Morgan.

Novak je u više navrata naglasio da saosjeća sa Sinerom, ali i da su okolnosti pod kojim se sve odvijalo sumnjive i neobične, te da kazna nije bila adekvatna.

"Kad se to dogodilo, bio sam u šoku, iskreno. Zaista mislim da to nije uradio namjerno, ali je način na koji je cijeli slučaj sproveden ima brojne ‘crvene zastavice’. Nedostatak transparentnosti, nedosljednost, tempiranje kazne između slemova kako ih ne bi propustio – znate, bilo je veoma, veoma čudno. Zaista mi se ne sviđa kako je slučaj vođen, a mogli ste da čujete toliko drugih igrača – muških i ženskih – koji su imali slične situacije, a žalili su se u medijima", rekao je Đoković između ostalog i dodao:

"Želim da vjerujem da to nije uradio namjerno, ali naravno da je odgovoran. To su pravila, odgovoran si kad se tako nešto dogodi. Kad vidiš nekog za nešto veoma slično ili isto, oni budu kažnjeni godinama, a on na oko tri mjeseci, to jednostavno nije u redu. Očigledno je da mu nije lako i imam osjećaj empatije i saosjećanja prema njemu i mislim da je pregrmio talase medija koji se vraćaju svako malo. On to podnosi veoma dobro, zrelo i strpljivo. Svaka mu čast za to. Definitivno nije lako. U sred svega on dominira. Igra nevjerovatno i osvaja slemove".

Ubrzo se oglasio Kejhil, koji je na Instagramu podijelio citat nekadašnjeg američkog političara Bila Bularda koji je nedvosmisleno namijenjen Đokoviću.

"Mišljenje je najniža forma ljudskog znanja. Ne zahtjeva nikakvu odgovornost, nikakvo razumijevanje. Najviša forma znanja je empatija, jer ona zahtijeva od nas da suspendujemo svoj ego i živimo u tuđem svijetu", stoji u objavi Kejhila.

Za sada je na tome stao, a Novakovog odgovora nema, niti će ga vjerovatno i biti.