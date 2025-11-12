Olga Danilović se pohvalila diplomom: ''Još jedan akademski građanin u kući''

Olga Danilović, najbolja srpska teniserka, diplomirala je na studijskom programu Menadžment u sportu na Fakultetu za sport Univerziteta "Union - Nikola Tesla".

Sa najvišom mogućom ojcenom uspješno je odbranila diplomski rad na temu „Organizacija sportskih događaja na primjeru WTA turnira“.

Tokom 20 – minutnog izlaganja Olga je pokazala da se ne snalazi samo sjajno na teniskom terenu, već i na polju menadžmenta blista. Sažetim i tečnim izlaganjem upoznala je sve prisutne kako funkcioniše jedna od najboljih sportskih asocijacija koja zastupa interesa dama – WTA tur.

Olga Danilović diplomirala na Fakultetu za sport

''Vrlo sam zadovoljna kako sam odbranila diplomski rad. Kao što sam i u izlaganju rekla tenis te nauči toj nekoj disciplini i ja sam ovdje došla spremna da to izgleda savršeno onako kako sam ja to zamislila'', istakla je Olga Danilović, a onda dodala.

– Treme je bilo dosta. Šalila sam se sa svojom mentorkom „možeš da me staviš ovdje pred cijelim amfiteatrom da trčim koliko god treba, ali kada treba ovako nešto da se radi, baš me hvata trema Međutim, isto kao i na terenu, kada sam krenula da pričam, nestala je potpuno. Ovo je moj svijet, znala sam tačno šta će da mi bude poenta i sve je na moju ogromnu sreću ispalo vrlo uspješno“

Nije Olga po završetku odbrane krila ogromno zadovoljstvo svime što je prošla u proteklom periodu na Fakultetu za sport.

– Bilo mi je predivno. Svi profesori su mi izlazili u susret, i kada sam bila u Kini, Americi. Gurali su me i podsticali da učim i radim, pomagali su mi da ono što živim kroz tenis da prenesem i na fakultet. Napravili smo divan posao i ovo je zajednička pobjeda. Jako sam srećna što sam baš izabrala Fakultetu za sport“.

Sjajna teniserka ističe da je obrazovanje vrhunskih sportista veoma važno za život poslije sportske karijere.

– Mislim da se sve da uskladiti. Nije uvijek lako, daleko od toga. Ovo je definitivno bio moj neki cilj da završim. Jeste tenis moj život trenutno, ali poslije toga se nastavlja da kažem taj svakodnevni život. Ovdje neću stati, nastaviću da se školujem. Svi smo svjesni da sportisti kada završe karijeru često kažu ne znam šta ću dalje, a ovo je sada definitivno velika olakšica za mene“

Olga već ima neku ideju šta bi mogla da radi po završetku karijere.

''Trener sigurno neću biti jer sam suviše emotivna i vezala bih se za nekoga. Više sebe vidim u toj nekoj organizaciji, da kažem van glavnih reflektora'', otkriva Olga.

Sezona na WTA turu je okončana, a Olga je završila na 68. mjestu svjetske rang liste.

''Uvijek može bolje. Imala sam divne momente i ove godine, neke velike pobjede. Zadovoljna sam, ali vjerujem da će sljedeća sezona da krene makar kao ova'', rekla je Olga.

Olga će imati sada i kratku pauzu da se odmori od tenisa, prenosi Sportklub.

''Poslije ovog idem da proslavim odbranu diplomskog rada i završetak osnovnih studija, a onda kreće polako u pripreme za narednu sezonu'', dodala je ona.