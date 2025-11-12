Logo
Large banner

Đoković otkrio šta bi volio da piše na njegovom nadgrobnom spomeniku

12.11.2025

10:25

Komentari:

0
Ђоковић открио шта би волио да пише на његовом надгробном споменику
Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Tokom ekskluzivnog intervjua s britanskim novinarom Pirsom Morganom, Novak Đoković je još jednom otkrio svoju emotivnu i ljudsku stranu.

U jednom od najdirljivijih trenutaka intervjua, Morgan je postavio pitanje koje bi malo ko očekivao:

"Zamisli da stojiš pred svojim nadgrobnim spomenikom. Šta bi volio da na njemu piše?"

Đoković nije dugo razmišljao. Njegov odgovor bio je jednostavan, ali duboko, a čak je i on sam bio na ivici suza.

"Čovek koji je dotakao srca ljudi", kratko je odgovorio srpski teniser.

638755a328f91 sipa

Hronika

SIPA pretresala i hapsila u Bužimu zbog izazivanja mržnje

Novak je, prije nego što je izgovorio tu rečenicu, otkrio da dolazi od njegovog mentora legendarnog sportskog psihologa dr Džima Loehra, koji je godinama radio sa najvećim sportskim imenima svijeta.

"Jedno od prvih pitanja koje mi je postavio bilo je upravo to, šta bi voleo da piše na tvom nadgrobnom spomeniku. I to je, iskreno, predivno pitanje. Natera te da zastaneš i razmisliš o tome kako želiš da te pamte, ne kao sportistu, nego kao osobu", rekao je Novak.

Srpski as je dodao da, iako je neizmjerno ponosan na svoje uspehe, rekorde i titule, one nisu ono što ga najviše određuje.

MESO-250925

Region

Ovo meso je gotovo nemoguće naći u Hrvatskoj

"Naravno, ponosan sam na sve što sam postigao, na titule, krune, rezultate. Radio sam čitav život da bih bio ovde gde jesam. Ali na kraju, više od svega, želim da ljudi zapamte moju ljudskost", zaključio je Đoković, pišu Nezavisne.

Podijeli:

Tag:

Novak Đoković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

СИПА претресала и хапсила у Бужиму због изазивања мржње

Hronika

SIPA pretresala i hapsila u Bužimu zbog izazivanja mržnje

1 h

0
Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској

Region

Ovo meso je gotovo nemoguće naći u Hrvatskoj

1 h

0
Орбан: Потребан дијалог, хришћани да се не убијају међусобно

Svijet

Orban: Potreban dijalog, hrišćani da se ne ubijaju međusobno

1 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Identifikovan Banjalučanin koji je prije pet dana pretukao muškarca

1 h

0

Više iz rubrike

Новак Ђоковић послао моћну поруку: Није ме брига

Tenis

Novak Đoković poslao moćnu poruku: Nije me briga

3 h

0
Изашао интервју Пирс Моргана са Новаком Ђоковићем: ''Интервјуишем само највеће''

Tenis

Izašao intervju Pirs Morgana sa Novakom Đokovićem: ''Intervjuišem samo najveće''

14 h

0
Ђоковић о Синеровом допинг скандалу: Тај облак...

Tenis

Đoković o Sinerovom doping skandalu: Taj oblak...

1 d

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Tenis

Tragedija na Završnom Mastersu: Preminula dvojica navijača, jedan se srušio usred meča

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

11

31

Dječak (3) preminuo kada je sa ujakom pao preko terase

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner