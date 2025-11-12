Đoković otkrio šta bi volio da piše na njegovom nadgrobnom spomeniku

Tokom ekskluzivnog intervjua s britanskim novinarom Pirsom Morganom, Novak Đoković je još jednom otkrio svoju emotivnu i ljudsku stranu.

U jednom od najdirljivijih trenutaka intervjua, Morgan je postavio pitanje koje bi malo ko očekivao:

"Zamisli da stojiš pred svojim nadgrobnim spomenikom. Šta bi volio da na njemu piše?"

Đoković nije dugo razmišljao. Njegov odgovor bio je jednostavan, ali duboko, a čak je i on sam bio na ivici suza.

"Čovek koji je dotakao srca ljudi", kratko je odgovorio srpski teniser.

Novak je, prije nego što je izgovorio tu rečenicu, otkrio da dolazi od njegovog mentora legendarnog sportskog psihologa dr Džima Loehra, koji je godinama radio sa najvećim sportskim imenima svijeta.

"Jedno od prvih pitanja koje mi je postavio bilo je upravo to, šta bi voleo da piše na tvom nadgrobnom spomeniku. I to je, iskreno, predivno pitanje. Natera te da zastaneš i razmisliš o tome kako želiš da te pamte, ne kao sportistu, nego kao osobu", rekao je Novak.

Srpski as je dodao da, iako je neizmjerno ponosan na svoje uspehe, rekorde i titule, one nisu ono što ga najviše određuje.

"Naravno, ponosan sam na sve što sam postigao, na titule, krune, rezultate. Radio sam čitav život da bih bio ovde gde jesam. Ali na kraju, više od svega, želim da ljudi zapamte moju ljudskost", zaključio je Đoković, pišu Nezavisne.