Identifikovan Banjalučanin koji je prije pet dana pretukao muškarca

Banjalučka policija identifikovala je muškarca iz ovog grada osumnjičenog da je prije pet dana pretukao sugrađanina ispred jednog ugostiteljskog objekta.

Radi se o M.B, a on se sumnjiči da je 07. novembra, oko 15,10 časova, nanio povrede jednom muškarcu.

"Povrijeđenom muškarcu ukazana je ljekarska pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.