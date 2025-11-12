Logo
Identifikovan Banjalučanin koji je prije pet dana pretukao muškarca

Izvor:

ATV

12.11.2025

10:11

Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Banjalučka policija identifikovala je muškarca iz ovog grada osumnjičenog da je prije pet dana pretukao sugrađanina ispred jednog ugostiteljskog objekta.

Radi se o M.B, a on se sumnjiči da je 07. novembra, oko 15,10 časova, nanio povrede jednom muškarcu.

"Povrijeđenom muškarcu ukazana je ljekarska pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Tagovi:

Tuča

Nasilje

Banjaluka

