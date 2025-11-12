Identifikovan Banjalučanin koji je prije pet dana pretukao muškarca

Izvor:
ATV
12.11.2025
10:11
Komentari:0
Banjalučka policija identifikovala je muškarca iz ovog grada osumnjičenog da je prije pet dana pretukao sugrađanina ispred jednog ugostiteljskog objekta.
Radi se o M.B, a on se sumnjiči da je 07. novembra, oko 15,10 časova, nanio povrede jednom muškarcu.
"Povrijeđenom muškarcu ukazana je ljekarska pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu