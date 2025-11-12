Logo
Akcija "NID": Pretresi u tri grada zbog međunarodne trgovine ljudima

ATV

12.11.2025

09:34

Акција "НИД": Претреси у три града због међународне трговине људима
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas sprovode opsežnu akciju pod nazivom "NID" na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Zavidovića.

Kako je potvrđeno iz SIPA-e, operativna akcija usmjerena je na pretrese više stambenih objekata i pokretnih stvari u vlasništvu ili u posjedu osumnjičenih osoba, a sve s ciljem privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokazi u istrazi krivičnih djela organizovanog kriminala, međunarodne trgovine ljudima i pranja novca.

Pretresi se sprovode po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz podršku pripadnika Ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske, Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru istrage ostvarena je saradnja sa policijskim organima Republike Srbije, konkretno sa Službom za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), dok je podršku u radu pružio i Centar za provođenje zakona Jugoistočne Evrope – SELEC.

Iz Agencije navode da je u prethodnom periodu vođena i intenzivna komunikacija sa nevladinom organizacijom „Vaša Prava BiH“, kako bi se prikupile relevantne informacije u vezi sa potencijalnim žrtvama trgovine ljudima.

Akcija "NID" realizuje se uz podršku projekta Evropske unije za jačanje borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu (EU4FAST).

Iz SIPA-e je saopšteno da će više detalja o toku i rezultatima akcije biti poznato u narednim satima.

SIPA

