Prodaja i konzumacija alkohola biće zabranjena u ovim satima

Vlasti Tajlanda pooštrile su zabrane alkoholnih pića, a prodaja i konzumiranje alkohola biće dozvoljeni samo deset sati dnevno.

Tajland je decenijama imao vremenska ograničenja prodaje alkohola, koja su dodatno pooštrena revidiranim "Zakonom o kontroli alkoholnih pića", kojim je predviđeno da lokalno stanovništvo i turisti mogu da kupuju i konzumiraju alkohol samo između 11 i 14 časova i od 17 časova do ponoći, prenosi Špigel.

U suprotnom predviđene su kazne i za trgovce i za kupce u iznosu do 10.000 bata, što je približno 270 evra. Međunarodni aerodromi, licencirani barovi, klubovi i hotelski restorani su izuzeti iz ove mere.

Na snazi ostaje zabrana prodaje alkohola mlađima od 20 godina, konzumiranje alkohola u vozilima, kao i reklamiranje alkoholnih pića, piše B92.