Izdigla se pečurka: Ukrajinci lansirali Flaminga

Ruski lučki grad Tuapse na Crnom moru, koja je ključna za izvoz ruske nafte, potresle su eksplozije nakon što je Ukrajina navodno upotrijebila svoju novu domaću raketu dugog dometa "Flamingo".

Snimak prikazuje trenutak kada ogromna eksplozija prožima glavnu rusku naftnu luku nakon "monstruoznog" raketnog napada iz Ukrajine.

U početku se vjerovalo da su napad na Tuapse izveli kijevski pionirski morski dronovi. Međutim, ruski kanali su spekulisali da je novi Flamingo Volodimira Zelenskog – u potpunosti proizveden u Ukrajini – raspoređen.

Telegram kanal "Za slobodu" saopštio je da eksplozija ukazuje na to da je "nešto ružičasto" detoniralo blizu ključnog izvoznog pristaništa u crnomorskoj luci.

Dodatni dokaz napada Flaminga bio je džinovski krater navodno izazvan projektilom koji je promašio metu i pogodio plažu.

Krater je "očigledno napravila veoma teška municija, a ne običan kamikaze dron", objavio je ruski medijski kanal.

Udarni talasi od eksplozija takođe su oštetili imovinu na obali.

Ukrajina je više puta napala ruska naftna posjedovanja, što je dovelo do pada izvoznih prihoda, kao i do visokih cijena benzina i redova na benzinskim pumpama.

Sa dometom od 2.900 kilometara i bojevom glavom od 1.150 kilogram, Flamingo, u potpunosti domaće proizvodnje, sposoban je da pogodi duboko u evropskom dijelu Rusije, pa čak i u zapadnom Sibiru. Ruska prijestonica Moskva takođe može biti pogođena ovom raketom.

Serijska proizvodnja rakete je u toku u Karpatima, navode izvještaji, a njena prva borbena upotreba bila je tokom ljeta.

Flamingo nije podložan zapadnom vetu na njegovu upotrebu za napade na ciljeve unutar Rusije, kao što je slučaj sa raketama koje isporučuju SAD, Velika Britanija i Francuska.

Navodno je otporan na rusko ometanje elektronskog ratovanja.