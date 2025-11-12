Djevojčica (15) se bacila pod voz zbog raskida sa momkom

Javnost u Mađarskoj nijema je od šoka i bola nakon što se saznalo da je u stravičnoj željezničkoj nesreći u nedjelju, nedaleko od Budimpešte, stradalo 15-godišnje dijete kada ga je pregazio voz.

Prvo se vjerovalo da je na pruzi stradala žena, a onda se saznalo da je u pitanju djevojčica (15) koja je nakon raskida sa momkom, odlučila da sebi oduzme život. Kako piše Blikk, djevojčica je ostavila i oproštajno pismo.

Društvo Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Djevojčica je izgubila život u blizini Išašege. Prva, štura vijest glasila je da je u nedjelju u Peštanskoj županiji, na otvorenoj pruzi kod grada, voz pregazio ženu koja je poginula na licu mjesta. Onda se pročulo da je tragična žrtva petnaestogodišnja djevojčica koja je sebi oduzela život. Grad je od tada u žalosti, a tinejdžerku oplakuju porodica, prijatelji, školske drugarice i poznanici.

"Bila je lijepa, pametna djevojčica, dobro je učila, mnogi su je voljeli. Koliko sam čuo, raskinula je sa dečkom prije nego što je donijela kobnu odluku, čak je ostavila i oproštajno pismo. To pismo je pronađeno, a mladić je potrčao za njom, ali bilo je prekasno. Mašinovođa je, koliko znam, primjetio da djevojka leži na šinama, pokušao je da zakoči, ali više nije mogao da izbjegne nesreću", ispričao je za Blikk jedan poznanik djevojčice.

Svijet Dječak (4) otrovan kanabisom

Prije nego što je donijela ovu strašnu odluku, žrtva je objavila zlokoban status na svojoj stranici na društvenim mrežama, što su mnogi primjetili, ali nisu uspjeli da joj pomognu. Prema informacijama, bila je jedino dijete u porodici. Policija istražuje okolnosti njene smrti.