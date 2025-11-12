UZNEMIRUJUĆE Direktor škole gurnuo niz stepenice učenika sa posebnim potrebama

U Turskoj se dogodio veliki skandal nakon što su sigurnosne kamere u jednoj školi snimile nezamisliv incident na kome se vidi kako direktor gura učenika niz stepenice.

Da situacija bude još alarmantnija u pitanju je dječak sa posebnim potrebama, prenio je portal Bengturk.

Osumnjičeni nasilnik je priveden u okviru istrage pokrenute nakon što se incident dogodio u okrugu Turgutlu u Manisi.

Incident se dogodio u Srednjoj školi Irlamaz Refik Pinar u okrugu Turgutlu i izazvao je veliki bijes javnosti. Prema izvještajima, direktor škole, čiji su inicijali B.G., sreo je učenika (13), đaka petog razreda, dok je silazio niz stepenice. Na snimcima se vidi kako je direktor gurnuo učenika, zbog čega je on pao niz stepenice.

Nakon incidenta, Glavno javno tužilaštvo u Turgutlu pokrenulo je istragu. Snimci sa sigurnosnih kamera u školi dostavljeni su istrazi, a nasilni direktor B.G. je uhapšen i priveden.

Dok traje ispitivanje osumnjičenog u Okružnoj komandi žandarmerije, nastavlja se i sudska i administrativna istraga o incidentu. Sa druge strane, Okružna uprava Turgutlu saopštila je da je direktor škole primoran da podnese ostavku na svoju funkciju.