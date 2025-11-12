Logo
UZNEMIRUJUĆE Direktor škole gurnuo niz stepenice učenika sa posebnim potrebama

Izvor:

Telegraf

12.11.2025

07:23

ДИректор гурнуо ученика низ степенице
Foto: Bengü Türk/X/Screenshot

U Turskoj se dogodio veliki skandal nakon što su sigurnosne kamere u jednoj školi snimile nezamisliv incident na kome se vidi kako direktor gura učenika niz stepenice.

Da situacija bude još alarmantnija u pitanju je dječak sa posebnim potrebama, prenio je portal Bengturk.

Osumnjičeni nasilnik je priveden u okviru istrage pokrenute nakon što se incident dogodio u okrugu Turgutlu u Manisi.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Svijet

Sud u Minhenu oslobodio sveštenika iz BiH optužbi za zlostavljanje

Incident se dogodio u Srednjoj školi Irlamaz Refik Pinar u okrugu Turgutlu i izazvao je veliki bijes javnosti. Prema izvještajima, direktor škole, čiji su inicijali B.G., sreo je učenika (13), đaka petog razreda, dok je silazio niz stepenice. Na snimcima se vidi kako je direktor gurnuo učenika, zbog čega je on pao niz stepenice.

Nakon incidenta, Glavno javno tužilaštvo u Turgutlu pokrenulo je istragu. Snimci sa sigurnosnih kamera u školi dostavljeni su istrazi, a nasilni direktor B.G. je uhapšen i priveden.

Трудница

Svijet

Trudnica preminula u kući, nije dočekala pomoć

Dok traje ispitivanje osumnjičenog u Okružnoj komandi žandarmerije, nastavlja se i sudska i administrativna istraga o incidentu. Sa druge strane, Okružna uprava Turgutlu saopštila je da je direktor škole primoran da podnese ostavku na svoju funkciju.

Tagovi:

Turska

direktor

Nasilje

