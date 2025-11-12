Popio kafu sa ženom, zaklao je i oprao nož: Evo zašto neće robijati ni dan

Vojni penzioner M.R. (75) iz Donjeg Matejevca, koji je uhapšen 22. jula ove godine zbog sumnje da je nožem usmrtio svoju suprugu M.R. (74), zločin je počinio usljed duševne bolesti organskog poremećaja sa sumanutošću sličnom šizofreniji.

On je, kako se sumnja, toga dana sa suprugom popio kafu nakon čega je prišao i preklao je nožem. Budući da je veštačenjem utvrđeno da je ubistvo počinio u neuračunljivom stanju, tužilaštvo predlaže da mu se izrekne mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Zločin u Nišu se dogodio 21.jula 2025. godine u 7.10 časova u selu Donji Metejevac, u porodičnoj kući u kojoj je M.R živio sa suprugom.

"Nakon što je popio kafu sa oštećenom, prišao joj je i najpre zadao više udaraca zatvorenom šakom u predelu glave nakon čega je obuhvatio u rukama u predjelu vrata i počeo da je davi da bi zatim uzeo kuhinjski nož sa crnim rukohvatom iz kuhinjske fioke kojim joj je prerezao vrat i grkljan, kojim povredama je oštećena ubrzo podlegla", stoji u Prijedlogu za izricanju mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Nakon toga, okrivljeni M.R. je, kako se sumnja, oprao nož i vratio ga na mjesto odakle ga je uzeo, a zatim izašao iz kuće i otišao do komšije kome je rekao da je ubio ženu. Komšija je pozvao Hitnu pomoć i policiju koja je privela M.R. i zadržala ga u službenim prostorijama a nakon saslušanja u tužilaštvu određen mu je pritvor.

Ali, psihijatrijskim vještačenjem koje je urađeno tokom istrage Višeg javnog tužilaštva u Nišu, utvrđeno je da se M.R. zločin počinio u neuračunljivom stanju, pa je umjesto optužnice sa predloženom zatvorskom kaznom, sudu podnet prijedlog za izricanje mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja.

To znači da će, ako i sud prihvati takav predlog, osumnjičeni izbjeći višegodišnju robiju - koja za krivično djelo ubistvo iz člana 113 KZ može iznositi i do 15 godina - već će biti upućen na liječenje u adekvatnu psihijatrijsku ustanovu.

"Nakon završetka istrage, dana 15.septembra, postupajući javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu podneo je Višem sudu u Nišu predlog da prema okrivljenom M.P. iz Niša izrekne mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, zbog postojanja opravdane sumnje da je učinio protivpravno djelo u zakonu određeno kao krivično delo ubistvo", navela je ranije za “Blic” glavni javni tužilac Borica Mitić.

Prijedlog tužilaštva razmatraće Viši sud u Nišu na glavnom pretresu, nakon čega će biti odlučeno da li će biti prihvaćen. Ukoliko sud prihvati predlog, on će biti upućen na psihijatrijsko liječenje koje po zakonu nije vremenski ograničeno. O dužini trajanju liječenja odlučuje sud na osnovu periodičnih izveštaja stručne komisije iz psihijatrijske ustanove.

Zločin je potresao čitavo selo u kojem je ovaj par godinama živio mirnim životom. Prema riječima komšija, ništa nije ukazivalo na tragediju.

"Ne znam šta se dogodilo, mogu da kažem da su bili super ljudi. Nikad nisam čuo da se svađaju. Kad odem kod njih, sve je delovalo normalno. Milanka i on su veoma fini ljudi", rekao je ranije komšija Dragan Krstić, koji je godinama poznavao porodicu.

Prema njegovim riječima, M.R. je ranije radio kao oficir u Makedoniji, gdje je proveo oko tri decenije, a i on i njegova supruga bili su penzioneri.

"Nikad nisam čuo da se raspravljaju. Čuo sam u prodavnici da se desilo, kažu zaklao je nožem... Bio sam šokiran", ispričale su komšije nakon zločina.

Nakon hapšenja, na saslušanju, međutim, kako se tada saopštilo tužilaštvo, nije bio u stanju da aktivno učestvuje u postupku jer nije mogao da iznese odbranu niti da odgovara na postavljena pitanja. Na prijedlog tužilaštva Viši sud u Nišu odredio mu je pritvor kako ne bi uticao na svjedoke ali i jer je postojala ozbiljna opasnost "da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično djelo slične ili teže prirode".