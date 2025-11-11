U Petrovu otkrivena plantaža indijske konoplje

Na području opštine Petrovo policija je otkrila plantažu sa 51 stabljikom indijske konoplje i traga se za osobama koje se dovode u vezu s njenim uzgojem.

U PU Doboj navode da su operatavinim radom plantažu pronašli policijski službenici PS Petrovo.

”Pronađena je ukupno 51 stabljika indijske konoplje, dužine od 90 do 200 cm”, saopštila je PU Doboj.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

”Policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na pronalasku izvršilaca i dokumentovanju krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga”, navodi se u saopštenju.