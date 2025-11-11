Užas u Stanarima: Žena ubijena sjekirom

Dobojska policija sinoć je uhapsila N.Đ. iz Stanara zbog sumnje da je sjekirom usmrtio žensku osobu.

On se sumnjiči za krivično d‌jelo teško ubistvo.

"Za N.Đ. postoji osnov sumnje da je istog dana, u večernjim časovima, u dvorištu porodične kuće na području opštine Stanari, usmrtio žensko lice upotrebom hladnog oružja – sjekira", navode iz PU Doboj.

Uviđajem na licu mjesta je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Preduzimaju se i druge potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog d‌jela.