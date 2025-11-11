Logo
Large banner

Užas u Stanarima: Žena ubijena sjekirom

Izvor:

ATV

11.11.2025

11:21

Komentari:

0
Ужас у Станарима: Жена убијена сјекиром

Dobojska policija sinoć je uhapsila N.Đ. iz Stanara zbog sumnje da je sjekirom usmrtio žensku osobu.

On se sumnjiči za krivično d‌jelo teško ubistvo.

"Za N.Đ. postoji osnov sumnje da je istog dana, u večernjim časovima, u dvorištu porodične kuće na području opštine Stanari, usmrtio žensko lice upotrebom hladnog oružja – sjekira", navode iz PU Doboj.

Uviđajem na licu mjesta je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Preduzimaju se i druge potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog d‌jela.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

Stanari

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пријетио пиштољем па опљачкао објекат игара на срећу

Hronika

Prijetio pištoljem pa opljačkao objekat igara na sreću

3 h

0
Језив призор у бх. граду: На дрвету објешена кожа и животињска глава

Hronika

Jeziv prizor u bh. gradu: Na drvetu obješena koža i životinjska glava

3 h

0
Претучени младић упао на бензинску пумпу, па изгубио свијест

Hronika

Pretučeni mladić upao na benzinsku pumpu, pa izgubio svijest

3 h

0
Завршено суђење за масакр у Гимназији у Санском Мосту

Hronika

Završeno suđenje za masakr u Gimnaziji u Sanskom Mostu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

13

Obratite pažnju na simptome: Postoji više vrsta anemije

14

12

Monstruozan snimak: Direktor gurnuo autistično dijete niz stepenice

14

07

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

14

06

U Petrovu otkrivena plantaža indijske konoplje

14

05

Košarkaš se zakucao u zid - hitno prevezen na intenzivnu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner