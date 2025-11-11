Pretučeni mladić upao na benzinsku pumpu, pa izgubio svijest

Izvor:
Telegraf
11.11.2025
10:33
Brutalan napad dogodio se oko tri sata ujutru na Zvezdari, a u Urgentni centar primljen je mladić, državljanin Turske, sa vidnim povredama zadobijenim u ovom obračunu.
Kako Telegraf.rs saznaje, mladić je nakon napada uspio da dođe do pumpe i zatraži pomoć od radnika, vidno dezorijentisan i u lošem stanju.
Napad se dogodio kada su ga, kako je nesrećni mladić rekao, napale dvije osobe, inače državljani Rusije, koji su ga tukli rukama i nogama. Radnici sa pumpe odmah su pozvali ekipu Hitne pomoći, a po dolasku ljekari su zatekli povrijeđenog mladića bez svijesti.
Ekipa Hitne pomoći pružila mu je prvu pomoć na licu mjesta, a zatim ga hitno prevezla u Urgentni centar gdje je hospitalizovan radi daljeg liječenja i dijagnostike.
Policija je obaviještena i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta, kao i identifikaciji napadača. Istraga je u toku.
