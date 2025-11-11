Logo
Na putu i do 20 sati: Novi sistem EU napravio haos na granicama

Izvor:

Blic

11.11.2025

10:21

Komentari:

0
На путу и до 20 сати: Нови систем ЕУ направио хаос на границама

Ovih dana veliki broj putnika iz Srbije krenuo je u inostranstvo povodom Dana primirja, ali su se suočili sa višesatnim čekanjem na granicama u regionu.

Postepeno uvođenje novog EES sistema dovelo je do potpunog kolapsa, pa su putnici ostajali zaglavljeni i po 15–20 sati. Sada se postavlja pitanje kakva će situacija biti pri povratku u zemlju – po svemu sudeći, ista ili čak gora.

илу-хортензија-11112025

Savjeti

Izbjegnite ovu grešku zbog koje hortenzije mogu biti zauvijek uništene

Prava drama odigrala se 8. novembra na prelazu Horgoš, kada su putnici iz Srbije čekali više od deset sati.

"Već 10 sati čekamo na granici. Pitali smo vozača da se vratimo u Srbiju, ali ne možemo. Kad smo sinoć stigli, bilo je 14 autobusa ispred nas, sad su samo dva. U autobusu ima i djece, svi putnici su nervozni. Nemamo ni hranu, ni vodu. Imali smo jednu trafiku, sada je zatvorena. Jedan toalet dijeli milion ljudi. Totalno je neuslovno, gore nego zatvor”, rekla je za "Blic“ putnica koja je preživljavala pravu agoniju zajedno sa ostalima.

Po njenim riječima, problem je uvođenje EES sistema, a nezvanično saznaje se da Mađari u okviru smjene dva sata rade po novom sistemu.

ракета

Svijet

Osveta Rusije zbog tajne operacije na Balkanu: Letjeli kinžali

Gotovo u isto vrijeme, na prelazu sa Mađarskom, djeca od 3. do 8. razreda OŠ "Milan Rakić“ iz Novog Beograda krenula su u Budimpeštu na horski festival. Umjesto šest sati koliko inače traje putovanje, doživjeli su pravu agoniju – putovali su više od 20 sati.

Ključne stvari koje treba znati:

EES sistem se primjenjuje i pri ulasku i pri izlasku iz EU, što je sada novi standard. Procedura je duža i kompleksnija nego ranije, posebno prilikom prvog ulaska od 12. oktobra, kada je sistem počeo da se primjenjuje.

Mnogi građani Srbije krenuli su u petak popodne ili u subotu ujutru, a sada će velika većina krenuti da se vraća istovremeno – utorak popodne. Zadržavanja na graničnim prelazima mogu biti duža nego pri odlasku.

Preporuka je koristiti manje, alternativne granične prelaze, iako će i tamo biti gužve, ali potencijalno manje nego na glavnim.

Tagovi:

Evropska unija

EU

Šengen

granice

