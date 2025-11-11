Logo
Italijanski košarkaš zakucao Ferari u zid kuće, bore mu se za život

Telegraf

11.11.2025

10:04

Foto: Pexel/David Eluwole

Sabraćajna nesreća dogodila se u Italiji u Viđevanu, gdje je 21-godišnji košarkaš Mateo Betanti izgubio kontrolu nad svojim Ferarijem, kojio je zakucao u zid kuće.

Mateo Betanti je igrao igra za Viđevano 1955, a u kolima je bio sa preduzetnikom Albertom Riginijem.

Košarkaš je spašen helikopterom, koji ga je prevezao u bolnicu, ali se nalazi u kritičnom stanju, dok je suvozač Rigini takođe povređen, ali nije životno ugrožen.

Bentantijev bivš klub se oglasio na društvenim mrežama, gdje su mu pružili punu podršku da dobije najvažniju utakmicu u životu.

богдан богдановиц

Košarka

Sramno je ovo što se radi Bogdanu Bogdanoviću

"Porodica Viđevano 1955 navija za Matea Betantija, koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u nedelju 9. novembra uveče. Dvadesetjednogodišnjak iz Viđevana vratio se u Italiju u sezoni 2023/24, nakon što je završio koledž u Akademiji Montverde u Sjedinjenim Američkim Državama, pridruživši se Vidđevanu, sa kojim je odigrao cijelo prvenstvo Serije A2. Propustio je skoro celu prošlu sezonu zbog povrede, a posljednjih nedjelja bio je u kontaktu sa nekoliko timova oko povratka u igru. Mateo je hospitalizovan u crvenom stanju na intenzivnoj nezi u bolnici Niguarda, reaguje na liječenje i kontinuirano ga prate ljekari na odjeljenju . Hajde, Mateo, ne odustaj", stoji u poruci Viđevana, piše Telegraf.

