Cvijanović poručila Stanivukoviću: Ti si mali manipulator i falsifikator

Starim manipulacijama prikrivaš nove. Ti si mali manipulator i falsifikator, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović reagujući na objavu na društvenim mrežama gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

"Džaba se uvaljuješ u velike teme kad ni o malim stvarima ne znaš ništa. Vidimo se na sudu", navela je ona na Iks-u.