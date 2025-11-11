Cvijanović poručila Stanivukoviću: Ti si mali manipulator i falsifikator

11.11.2025
09:57
Komentari:0
Starim manipulacijama prikrivaš nove. Ti si mali manipulator i falsifikator, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović reagujući na objavu na društvenim mrežama gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.
"Džaba se uvaljuješ u velike teme kad ni o malim stvarima ne znaš ništa. Vidimo se na sudu", navela je ona na Iks-u.
Starim manipulacijama prikrivaš nove. Ti si mali manipulator i falsifikator. Džaba se uvaljuješ u velike teme kad ni o malim stvarima ne znaš ništa. Vidimo se na sudu. https://t.co/b79UtPCSXX pic.twitter.com/unHfCJuRN9— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 11, 2025
