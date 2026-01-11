Logo
Đogo: Cerić pokušava da izvuče iz boce zloduh majorizacije

SRNA

11.01.2026

21:36

0
Ђого: Церић покушава да извуче из боце злодух мајоризације
Foto: SRNA

Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta "Sveti Vasilije Ostroški" u Foči protojerej-stavrofor Darko Đogo izjavio je da je do rata u BiH dovela ideja da se srpski narod svede na status "raje" o čijoj sudbini bi odlučivao neko u Sarajevu, a sada taj isti zloduh majorizacije pokušava da izvuče iz boce bivši pogavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić.

Đogo je naveo da Cerić prijedlogom osnivanja "bosanske pravoslavne crkve" priziva povratak ne samo 1941. godine, već i 1992. godine.

On je istakao da u Cerićevim riječima vidi zlokobnu podudarnost sa vremenom Nezavisne Države Hrvatske, ali i sa svima koji danas nasrću na kanonsko pravoslavlje, od Crne Gore do Ukrajine.

- Slične stvari su izjavljivali i Milo Đukanović u svoje vrijeme, a Vladimir Zelenski neprekidno ponavlja slične izjave - rekao je Đogo.

On je naveo da Cerić ne poznaje istoriju BiH, odnosno Srba, te ističe da je Srpska pravoslavna crkva na prostoru Huma, današnje Bosne, zapadno od Drine, uvijek bila svoja na svome i stožer srpstva i pravoslavlja.

- Retorika bivšeg reisa pokušava da simulira neku snagu koju realno niko tamo nema - napomenuo je Đogo.

On je dodao da u političkom Sarajevu ne mogu da se usaglase o nacionalnom imenu muslimanskog stanovništva, niti mogu da odluče hoće li da budu nasljednici srednjovijekovne srpske kraljevine Bosne ili će da slave turskog osvajača koji je ubio posljednjeg srpskog i ujedno i bosanskog kralja Stefana Tomaševića.

- Ali zato bi da prave nekakvu alternativnu crkvu po receptu Ante Pavelića - rekao je Đogo za RT Balkan.

Darko Đogo

Mustafa Cerić

