Na GP Gradiška čekanja duža i od četiri sata

11.01.2026

20:49

На ГП Градишка чекања дужа и од четири сата
Foto: AMS

Na graničnom prelazu Gradiška zabilježene su velike gužve.

U koloni koja je duga oko dva kilometra, čekanja su duža i od četiri časa.

Totalni saobraćajni kolaps spriječen je sinhronizovanim akcijama saobraćajnih patrola.

Podsjećamo, ranije je iz Auto-moto saveza saopšteno da su duge kolone vozila i višečasovna čekanja na izlazu iz BiH na Graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod, Svilaj i Orašje.

