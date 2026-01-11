Na GP Gradiška čekanja duža i od četiri sata

U koloni koja je duga oko dva kilometra, čekanja su duža i od četiri časa.

Totalni saobraćajni kolaps spriječen je sinhronizovanim akcijama saobraćajnih patrola.

Podsjećamo, ranije je iz Auto-moto saveza saopšteno da su duge kolone vozila i višečasovna čekanja na izlazu iz BiH na Graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod, Svilaj i Orašje.