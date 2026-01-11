"Je l' ovo hrane kokoši?" Snimak radnika koji bacaju so u Mostaru ostavio sve u čudu

Ledeni talas koji je zahvatio region u posljednjih nekoliko dana izazvao je brojne probleme u saobraćaju i snabdijevanju strujom, dok se čini da je zimske službe i ovog puta "iznenadio" snijeg u januaru. Kako se u Mostaru bore sa poledicom i minusom vidi se na snimku koji je sve šokirao.

Na Instagram stranici Bljesak info objavljen je snimak iz Mostara koji je nastao ovih dana. Kako se vidi na snimku, radnici zimske službe iz prikolice kamiona rukama uzimaju so i bacaju po ulici, ali tek ponegdje.

Kamion se zatim pomjera malo napred, a trojica radnika opet rukama uzimaju so i potpuno opušteno ga bacaju, opet ne po cijeloj ulici.

Snimak je izazvao veliku pažnju, a ljudi u komentarima nisu krili čuđenje.

"Je l' ovo hrane kokoši?", "Nema ovo nigdje", "Mostar je prevazišao čitav svijet, ovakvu modernizaciju i temeljitost nema ni u Japanu!", "Golemo, sa dvije ruke, svaka čast", "Malo je to presoljeno..treba sa dva prstohvata", samo su neki od komentara čitalaca.