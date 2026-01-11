Mesi jednom rečenicom napravio haos: Greška u intervjuu rivalu donijela 13 milijardi dolara

11.01.2026
17:48
Komentari:0
Lionel Mesi, po mišljenju mnogih najbolji fudbaler svih vremena, nenamjerno je izazvao pravi marketinški potres nakon jednog naizgled bezazlenog intervjua.
Govoreći o svakodnevnim navikama i opuštanju, Argentinac je otkrio i kako ponekad uživa u čaši vina, ali uz dodatak koji mu, barem ugovorno, ne bi smio pasti na pamet.
Naime, Mesi je dugogodišnji brend-ambasador Pepsija, direktnog konkurenta Koka-Kole, ali u razgovoru je priznao da vino voli miješati sa Sprajtom, pićem iz portfolija Koka-Kole.
Jedna izgovorena riječ bila je dovoljna da izazove lavinu reakcija u svijetu biznisa.
Prema izvještajima s berze, dionice Koka-Kole nakon toga su značajno porasle, a procjenjuje se da je kompanija na valu Mesijeve izjave “dobila” gotovo 13 milijardi dolara tržišne vrijednosti.
Istovremeno, neobična kombinacija vina i Sprajta postala je jedan od najtraženijih pojmova na Guglu što je dokaz da Mesi, čak i kada govori opušteno, ima globalni uticaj.
Messi bebe vinho com Sprite para bater mais rápido. pic.twitter.com/48pCQVBNOo— B24 (@B24PT) January 6, 2026
