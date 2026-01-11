Logo
Mesi jednom rečenicom napravio haos: Greška u intervjuu rivalu donijela 13 milijardi dolara

11.01.2026

17:48

Komentari:

0
Foto: Printscreen/X

Lionel Mesi, po mišljenju mnogih najbolji fudbaler svih vremena, nenamjerno je izazvao pravi marketinški potres nakon jednog naizgled bezazlenog intervjua.

Govoreći o svakodnevnim navikama i opuštanju, Argentinac je otkrio i kako ponekad uživa u čaši vina, ali uz dodatak koji mu, barem ugovorno, ne bi smio pasti na pamet.

Naime, Mesi je dugogodišnji brend-ambasador Pepsija, direktnog konkurenta Koka-Kole, ali u razgovoru je priznao da vino voli miješati sa Sprajtom, pićem iz portfolija Koka-Kole.

Mesi-Leo-argentina

Fudbal

Mesijeva sestra doživjela tešku saobraćajnu nesreću, vjenčanje odgođeno

Jedna izgovorena riječ bila je dovoljna da izazove lavinu reakcija u svijetu biznisa.

Prema izvještajima s berze, dionice Koka-Kole nakon toga su značajno porasle, a procjenjuje se da je kompanija na valu Mesijeve izjave “dobila” gotovo 13 milijardi dolara tržišne vrijednosti.

Istovremeno, neobična kombinacija vina i Sprajta postala je jedan od najtraženijih pojmova na Guglu što je dokaz da Mesi, čak i kada govori opušteno, ima globalni uticaj.

21

20

Napadnuta bugarska Ambasada u Skoplju

21

15

Horoskop za 12. januar: Dobro se pazite!

20

58

Tramp razmatra udar na Iran

20

58

Napad SAD-a na Grenland bio bi kraj NATO-a

20

55

Mazalica za ATV: "Svake godine imamo sve više manifestacija koje su povezane sa 9. januarom"

