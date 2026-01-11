Logo
"Mnogo mi je teško, uvijek sam zato patila": Neda Ukraden otvoreno priznala

Izvor:

Informer

11.01.2026

17:28

"Много ми је тешко, увијек сам зато патила": Неда Украден отворено признала

Pjevačica Neda Ukraden otkrila je kako će zauvijek žaliti što nije rodila još jedno dijete.

Pored blistave karijere, brojnih hitova i decenija provedenih na muzičkoj sceni, Neda Ukraden priznaje da u njenom srcu postoji jedna velika, neostvarena želja.

Iako je izuzetno ponosna na svoju ćerku Jelenu i sve što je postigla kao majka i baka, Neda ne krije tugu što nije proširila porodicu.

Neda je iskreno progovorila o privatnom životu i priznala da, uprkos ogromnom profesionalnom uspehu, osjeća žal što nije rodila još jedno dijete. Kako kaže, ta emocija vuče korene još iz njenog djetinjstva.

- To mi je najžalije. To mi je toliko žao jer sam ja kao jedinica uvijek patila što nemam sestru ili brata. To mi je neprežaljeni žal - ispričala je pjevačica koja je doživjela šok u prestižnom butiku.

Prisjetila se i teškog perioda nakon razvoda, kada je sama odgajala ćerku Jelenu. Iako su se suočavale sa brojnim izazovima, Neda ističe da je uspjela da je izvede na pravi put, zbog čega joj je danas najveći životni ponos.

библија

Region

Ljudi razočarani novim prevodom Biblije, evo kako izgleda Očenaš

Ipak, prazninu zbog neostvarene želje za većom porodicom u potpunosti su ispunili njeni unuci, koje pjevačica obožava i doživljava kao sopstvenu djecu.

- Moja Jelena mi je rodila troje divnih. Ja njih toliko obožavam, da su oni moja deca. Divna su deca, presrećna sam što su normalni, lijepi i zdravi, poštuju i mene i majku i oca svoga - rekla je Neda.

Otkrila je i u čemu najviše uživa kada je sa njima.

- To je moj život. Srećna sam kada sam kući, da im kuvam - zaključila je pevačica u emisiji "Grand specijal"

(informer)

