Stiglo upozorenje: Pregovarajte dok nije prekasno

Izvor:

B92

11.01.2026

17:15

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp povećao je pritisak na kubanske vlasti u nizu objava na mreži Truth Social, zahtijevajući da pregovaraju "prije nego što bude prekasno".

Tramp je napisao da "Venecueli više nije potrebna zaštita od nasilnika i iznuđivača koji su ih držali kao taoce" jer sada ima SAD "da je štite".

"Snažno predlažem da (Kuba) sklopi dogovor, prije nego što bude prekasno."

To upozorenje je okončalo niz objava i ponovnih objava vezanih za Kubu.

Od zapanjujuće američke operacije u kojoj je zarobljen venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro, administracija je prijetila novim međunarodnim intervencijama.

Ali nakon što se povukla iz Kolumbije i suočila se sa savezničkim otporom oko Grenlanda, Havana se pojavila kao meta današnje hemisfere.

Kuba spremna da padne

Kuba, za koju je Tramp predvidio da je "spremna da padne" nakon Madurovog zarobljavanja, neće dobiti "više nafte ni novca", napisao je Tramp.

Američki udar na Venecuelu stavio je njenog saveznika, Kubu, već opterećenu posrnulom ekonomijom, u još nesigurniji položaj i ubio 32 njena vojnika, prema Asošijejted presu.

Tramp je podijelio nečiju X objavu koja je glasila "Marko Rubio će biti predsjednik Kube", napisavši: "Zvuči mi dobro!"

Takođe je podijelio lažnu sliku sebe kako puši cigaru ispred kubanske zastave.

Administracija je jasno stavila do znanja da želi da kubanska vlada ode, iako je Tramp izgledao manje željan vojne akcije.

Sugerišući da je kolaps kubanske komunističke vlade neizbježan, Tramp je novinarima u avionu Er Fors Jedan rekao: "Ne mislim da nam je potrebna bilo kakva akcija."

"Da živim u Havani i da sam u vladi, bio bih zabrinut", rekao je američki državni sekretar Marko Rubio nakon operacije u Karakasu.

"Svjetlo na kraju tunela"

Na južnoj Floridi, domu velike kubanske i venecuelanske dijaspore, lideri su aplaudirali hapšenju Madura, izvijestio je Martin Vasolo iz Aksios Majamija.

Poslanik Karlos Himenez (republikanac sa Floride) rekao je da i Kubanci i Venecuelanci "mogu da vide svjetlo na kraju tog tunela".

Uprkos prisustvu kubanskih vojnika tokom američke operacije, kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez je kategorično negirao pružanje bezbjednosnih usluga u zamjenu za novac ili materijalnu nadoknadu, tvrdeći da su "pravo i pravda na strani Kube".

Rodrigez je kritikovao SAD kao "kriminalnog hegemona koji je van kontrole i prijeti miru i bezbjednosti", prema prevedenom postu.

