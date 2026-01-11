Jedna osoba poginula, više od 70 kuća izgorjelo u požaru

Jedan osoba je poginula, a više od 70 kuća izgorjelo je u šumski požarima na jugoistoku Australije.

Temperature vazduha premašuju 40 stepeni Celzijusovih otkad je saveznu državu Viktorija zahvatio toplotni talas, koji je izazvao na desetine požara.

Policija je saopštila da je jedna osoba poginula u požaru u blizini grada Longvuda.

Požari su zahvatili područje od više od 300.000 hektara, a vatrogasne ekipe utvrđuju štetu.

Povjerenik za upravljanje u hitnim situacijama Tim Vajbuš rekao je da je više od 300 zgrada izgorjelo do temelja, uključujući šupe i ostale objekte na ruralnim imanjima.

On je naveo da su požari zahvatili i velike površine poljoprivrednog zemljišta i autohtone šume.

Tenis Novak se pohvalio novim rekordom

"Neke negativne okolnosti se ublažavaju, što znači da vatrogasci mogu početi da gase i neke od požara koji su još aktivni", rekao je Vajbuš.

Iz cijele Australije u pomoć su pozvane stotine vatrogasaca.

Australijski premijer Entoni Albaneze rekao je da razgovara sa Kanadom i Sjedinjenim Državama o mogućoj dodatnoj pomoći.

Milioni ljudi je ove sedmice osjetilo zdravstvene posljedice toplotnog talasa koji je zahvatio veći dio Australije.

Visoke temperature i vjetar stvorili su jedan od najopasnijih uslova za izbijanje šumskih požara još od takozvanog "Crnog ljeta", kada su šumski požari bjesnili istočnom obalom Australije od kraja 2019. do početka 2020. godine i uništili milione hektara zemlje, te hiljade domova.