"Bolje da su ga ubili, nego što su ga ostavili ovakvog" Detalji krvave drame na Božić

Izvor:

Kurir

11.01.2026

16:02

"Боље да су га убили, него што су га оставили оваквог" Детаљи крваве драме на Божић

Trojica mladića koji se sumnjiče da su u jednom selu kod Uba na Božić brutalno pretukla D.T. (22), saslušani su u Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu, a kako Kurir nezvanično saznaje, jedan od njih je priznao da je sjekirom udarao oštećenog mladića, ali je tvrdio da je to učinio u samoodbrani!

- Prema njegovim navodima, u jednom trenutku D. T. je otišao u komšijsko dvorište, uzeo sjekiru i pokušao da ga napadne, nakon čega mu je osumnjičeni R.M. oteo sjekiru i upotrijebio je - navodi izvor blizak istrazi.

R. M. se sumnjiči za nanošenje teških tjelesnih povreda, dok se T. A. i A. T. terete za učestvovanje u tuči. Nakon saslušanja, sva trojica osumnjičenih puštena su da se brane sa slobode, dok tužilaštvo nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog teškog incidenta.

"Bolje da su ga ubili"

Mladić D. T. (22) zadobio je teške tjelesne povrede opasne po život, a jedan od njegovih prijatelja oglasio se za Kurir kada je otkrio da je on i dalje u lošem stanju.

- D. T. je zadobio jezive povrede, odmah je prevezen u u Urgentni centar u Valjevu, a potom na Vojnomedicinsku akademiju zbog teškog stanja. Živ je, nisu uspjeli da ga dokrajče, ali s obzirom na stanje, bolje da su ga ubili, nego što su ga ostavili ovakvog - kaže za Kurir jedan od prijatelja pretučenog mladića.

Krvava drama

Drama se dogodila na Božićno veče oko 23.30 časova, kada je D. T. izašao ispred dvorišta svoje kuće kako bi pomogao muškarcu čiji se automobil prethodno prevrnuo u kanal.

- D. T. je bio kod kuće sa porodicom. U jednom momentu je čuo jak udarac i ugledao auto koji se prevrnuo u kanal. On je odmah pritrčao da pomogne. Dugo su pokušavali da izvuku auto iz kanala, ali bezuspješno, a onda su se pojavila tri muškarca koja su ponudila pomoć - podsjeća izvor i dodaje.

- U početku je djelovalo kao da svi žele da pomognu, ali je ubrzo došlo do rasprave koja je prerasla u brutalnu tuču. Pretučeni mladić je u jednom momentu otišao do komšijskog dvorišta i uzeo sjekiru, kada mu je osumnjičeni R.M. oteo iz ruku i kako je rekao na saslušanju iskoristio je u samoodbrani - otkriva izvor Kurira blizak istrazi.

Kako je Kurir ranije pisao, policija je brzo identifikovala i uhapsila svu trojicu osumnjičenih, a jedan od njih je tokom saslušanja priznao da je sjekirom udario mladića.

