Preminuo maloljetnik koji je pucao na Božić u djeda i babu

Izvor:

Kurir

11.01.2026

13:04

Преминуо малољетник који је пуцао на Божић у дједа и бабу
Foto: Printskrin/Jutjub

Maloljetnik (16) koji je na Božić, 7. januara, pucao u djeda i babu u porodičnoj kući na Zvezdari, a potom ispalio hitac u sebe, preminuo je u bolnici.

Tinejdžer je, podsjetimo, poslije zločina koji je počinio, pronađen u lokvi krvi a sumnja se da je motiv krvavog pira bio novac.

Kako se nezvanično saznaje, njegov djed ima teške povrede glave, dok su babi polomljene obe ruke jer je pokušala da zaštiti stomak koji je unuk namjeravao da joj ispali hitac.

Podsjetimo, u međuvremenu, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je i otac maloljetnika zbog sumnje da je zanemarivao i zlostavljao djecu. Prema nezvaničnim informacijama, tinejdžer i njegov mlađi brat živjeli su na Zvezdari sa babom i djedom.

- Sumnja se da je babu i djeda napao pošto su odbili da mu daju 18.000 evra. Navodno, optuživao ih je da imaju dug prema svom sinu, odnosno njegovom ocu - otkriva izvor Kurira.

Božić

zločin

tragedija

