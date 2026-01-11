Optužnica za kafansku tuču: Prvo ga udario šakom, pa kriglom u glavu

Opštinski sud u Visokom potvrdio je optužnicu protiv I.E., koja ga tereti da je u ugostiteljskom objektu u Brezi udario šakom u glavu B.M. a onda ga gađao i pogodio staklenom čašom odnosno kriglom.

Optužnicu protiv I.E. podiglo je Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, a tereti ga za nasilničko ponašanje.

Konkretno, I.E. terete da je incident izazvao 6. oktobra 2025. u 2.19 u Brezi, vršeći nasilje prema drugom i izazivanjem na tuču.

"Fizički je napao B.M., na način da ga je udario zatvorenom pesnicom u glavu, pa kada je B.M. podigao ruke kako bi se odbranio, optuženi ga je udario u ruke, a zatim ponovo u glavu, da bi potom kriglom udario B.M. u glavu, odnosno potiljak", navedeno je u optužnici.

Kako se dodaje, I.E. je znao i bio svjestan da na taj način ugrožava B.M., kao i ostale goste u lokalu.

"Na ovaj način je B.M. nanio laku povredu", istaknuto je u optužnici. Međutim, sudeći po optužnici, B.M. nije jedina žrtva ovog napada.

"Nakon što se čaša razbila, ostaci stakla su pali po A.A., kojem su nanesene lake povrede u vidu posjekotina, konstatovane u Domu zdravlja Breza", naglašeno je u optužnici.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", I.E. je već osuđivan zbog teške povrede, i to krajem 2020. godine, na zatvor od šest mjeseci, uslovno na jednu godinu, a ta presuda je postala i pravosnažna.