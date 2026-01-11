Uhapšen policajac koji je pijan upravljao automobilom

Tridesetdvogodišnji hrvatski policijski službenik, koji nije bio na dužnosti, uhapšen je jer je upravljao vozilom sa 2,09 promila alkohola u krvi, saopštila je Policijska uprava virovitičko-podravska.

Riječ je o policijskom službeniku Policijske uprave zagrebačke koji je uhapšen sat iza ponoći u mjestu Otrovanec u Virovitičko-podravskoj županiji.

Protiv njega će nadležnom sudu biti podnesen optužni prijedlog, a za ovaj prekršaj propisana je novčana kazna od 1.320 do 2.650 evra ili kazna zatvora do 60 dana.

Prijeti mu i izricanje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom od tri mjeseca, te šest negativnih prekršajnih bodova.