Uhapšen policajac koji je pijan upravljao automobilom

Izvor:
SRNA
11.01.2026
12:22
Komentari:0
Tridesetdvogodišnji hrvatski policijski službenik, koji nije bio na dužnosti, uhapšen je jer je upravljao vozilom sa 2,09 promila alkohola u krvi, saopštila je Policijska uprava virovitičko-podravska.
Riječ je o policijskom službeniku Policijske uprave zagrebačke koji je uhapšen sat iza ponoći u mjestu Otrovanec u Virovitičko-podravskoj županiji.
Protiv njega će nadležnom sudu biti podnesen optužni prijedlog, a za ovaj prekršaj propisana je novčana kazna od 1.320 do 2.650 evra ili kazna zatvora do 60 dana.
Prijeti mu i izricanje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom od tri mjeseca, te šest negativnih prekršajnih bodova.
Najnovije
Najčitanije
17
01
16
48
16
46
16
33
16
28
Trenutno na programu