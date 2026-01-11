Logo
Teška nesreća na putu Sarajevo-Foča

Izvor:

RTRS

11.01.2026

12:05

Foto: RTRS

Na dionici magistralnog puta Sarajevo-Foča, u mjestu Sijeračke stijene, dogodila se saobraćajna nezgoda zbog čega je saobraćaj bio obustavljen.

Trenutno nema informacija o povrijeđenim, a na vozilima je pričinjena materijalna šteta.

Hronika

Nezgoda kod Miljevine, zastoj na magistralnom putu Foča - Sarajevo

Nakon uviđaja saobraćaj je ponovo uspostavljen.

udes

Saobraćajna nesreća

