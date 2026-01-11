Teška nesreća na putu Sarajevo-Foča

Izvor:
RTRS
11.01.2026
12:05
Komentari:0
Na dionici magistralnog puta Sarajevo-Foča, u mjestu Sijeračke stijene, dogodila se saobraćajna nezgoda zbog čega je saobraćaj bio obustavljen.
Trenutno nema informacija o povrijeđenim, a na vozilima je pričinjena materijalna šteta.
Hronika
Nezgoda kod Miljevine, zastoj na magistralnom putu Foča - Sarajevo
Nakon uviđaja saobraćaj je ponovo uspostavljen.
Društvo
5 h1
Tenis
5 h0
Scena
5 h0
Društvo
5 h2
Hronika
5 h0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
2 d0
Najnovije
Najčitanije
17
01
16
48
16
46
16
33
16
28
Trenutno na programu