"Puče ko ledenica": Poznati muzičar doživo težak prelom noge na parkingu

Bojan Milićević, bubnjar i muzički promoter grupe Regina, objavio je na društvenoj mreži Fejsbuk da je polomio nogu.

Uz sliku noge sa gipsom, Bojan je otkrio šta se desilo.

- Ljudi moji, puče k'o ledenica. Na parkingu ispod snijega led i opala... Kažu, osam nedjelja ovako sa udlagama i štakama i to u kući.

Odmah su se, naravno, nanizali brojni komentari podrške njegovih prijatelja i kolega. Među njima ima i onih koji su doživjeli u prošlosti slične stvari, te je Bojan dobio i savjete šta da radi i kako da se ponaša.

Milićević je decenijama prisutan u svijetu domaće muzike. Bio je bubnjar grupe Regina u vrijeme njene najveće popularnosti pred raspad Jugoslavije, kao i nakon ponovnog okupljanja benda 2006. godine. Predstavio se i kao tekstopisac, za pesmu "Zatupi zaglupi". Grupu je napustio 2015. godine. G

Godinama je bio aktivan i kao muzički promoter i organizator koncerata.

Kao pevač se okušao 2021. godine, kada je izveo autorski singl "Iznad Prizrena". Pjesma i spot su urađeni u saradnji sa Horom Hrama Svetog Vasilija Ostroškog, a projekat je bio namijenjen djeci Orahovca na Kosovu i Metohiji.