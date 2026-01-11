O kakvom specijalnom oružju se piše: "Venecuelanci pali na koljena i povraćali od muke"

SAD su upotrijebile moćno misteriozno oružje koje je bacilo venecuelanske vojnike na koljena, „krvarili su kroz nos“ i povraćali krv tokom smjele akcije hapšenja Nikolasa Madura, prema iskazu svjedoka koji je u subotu na Iksu objavio portparol Bijele kuće.

U zapanjujućem intervjuu, čuvar je opisao kako su američke snage uništile stotine boraca bez gubitka ijednog svog vojnika, koristeći tehnologiju kakvu nikada ranije nije vidio – ili čuo, prenosi tabloid Njujork Post.

"Bili smo na oprezu, ali su se odjednom svi naši radarski sistemi isključili bez ikakvog objašnjenja. Sledeće što smo vidjeli bili su dronovi, mnogo dronova, kako lete iznad naših položaja. Nismo znali kako da reagujemo", rekao je čuvar.

Nekoliko trenutaka kasnije, pojavila se šaka helikoptera – „jedva osam“, prema njegovoj računici – raspoređujući, kako je procijenio, samo 20 američkih vojnika u to područje.

Ali tih nekoliko ljudi, rekao je, došli su naoružani nečim mnogo moćnijim od pušaka.

"Bili su tehnološki veoma napredni. Nisu ličili ni na šta protiv čega smo se ranije borili", prisjetio se on.

Ono što je uslijedilo, rekao je, nije bila bitka, već klanje.

"Bilo nas je stotine, ali nismo imali nikakve šanse. Pucali su sa takvom preciznošću i brzinom; činilo se kao da svaki vojnik ispaljuje 300 metaka u minutu", dodao je on.

A onda je došlo oružje koje ga i dalje proganja, kako je rekao.

"U jednom trenutku, lansirali su nešto; ne znam kako da to opišem. Bilo je kao veoma intenzivan zvučni talas. Odjednom sam osjetio kao da mi glava eksplodira iznutra", ispričao je on.

Posljedice su bile trenutne i užasne.

"Svi smo počeli da krvarimo iz nosa. Neki su povraćali krv. Pali smo na zemlju, nesposobni da se pomjerimo. Nismo mogli ni da ustanemo posle tog zvučnog oružja - ili šta god da je to bilo", opisao je on.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanje da li dijeljenje objave od strane Karoline Livit – sa natpisom "Prestanite sa onim što radite i pročitajte ovo..." – ukazuje na to da administracija provjerava vjerodostojnost iskaza očevidaca.

Procjenjuje se da je oko 100 pripadnika venecuelanskih snaga bezbjednosti ubijeno u napadima 3. januara, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje. Nije jasno da li je išta od toga uzrokovano misterioznim oružjem.

"Tih dvadeset ljudi, bez ijedne žrtve, ubilo je stotine nas. Nismo imali načina da se takmičimo sa njihovom tehnologijom, sa njihovim oružjem. Kunem se, nikada nisam video ništa slično", dodao je on.

SAD godinama imaju takozvanu tehnologiju oružja usmjerene energije, rekao je bivši izvor iz američke obavještajne službe za tabloid Njujork Post, napominjući da neki sistemi imaju sposobnost da proizvedu barem neke od simptoma, uključujući „krvarenje, nemogućnost kretanja ili funkcionisanja, bol i peckanje“. Telegraf nije mogao nezavisno da provjeri ove navode.

"Upozoravam svakoga ko misli da može da se bori protiv Sjedinjenih Država. Nemate pojma šta su sposobni da urade. Posle onoga što sam video, nikada više ne želim da budem na drugoj strani toga. Ne treba se petljati sa njima", poručio je on.

Gardista je rekao da je racija već izazvala šok širom Latinske Amerike – posebno nakon što je predsjednik Donald Tramp nedavno upozorio da je Meksiko sada „na listi“.

"Svi već pričaju o ovome. Niko ne želi da prođe kroz ono što smo mi prošli. Ono što se ovde dogodilo promijeniće mnogo stvari - ne samo u Venecueli, već i u cijelom regionu", istakao je on.