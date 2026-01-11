Protesti u Iranu: Pahlavi pozvao narod na ulice, više od 2.600 privedenih, raste broj žrtava

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha koji živi u egzilu, jutros, 11. januara, je na društvenim mrežama uputio novu poruku antivladinim protestantima.

Poručio je da su protestanti svojom "raširenom i hrabrom prisutnošću" "ozbiljno oslabili" iranski režim, dok su, prema njegovim riječima, treću uzastopnu noć izlazili na ulice.

Pahlavi se posljednjih dana nastoji pozicionirati kao jedna od vodećih figura iranskog antivladinog pokreta te je prošlog četvrtka dodatno podstakao proteste.

Svijet Ko je čovjek koji bi mogao doći na čelo Irana?

Ponovo je pozvao na nove proteste koji bi trebalo da se održe večeras u 18 časova.

"Ne napuštajte ulice. Moje srce je s vama", napisao je Pahlavi.

Međutim, internet-blokada trebalo bi u velikoj mjeri da ograniči dostupnost njegove poruke unutar Irana.

Šef policije: Podigli smo nivo sukoba s teroristima

Komandant iranske nacionalne policije Sardar Radan rekao je jutros da je "nivo sukoba s izgrednicima podignut“.

U terminologiji iranskog režima antivladini protestanti sada se nazivaju izgrednicima i teroristima.

Radan je takođe pohvalio "važna hapšenja", navodeći da su "glavni akteri sinoćnjih nemira uhapšeni".

Zapadnim medijima i dalje je teško da prate događaje u zemlji, uključujući kršenja ljudskih prava, jer su vlasti blokirale pristup internetu.

Iran bez interneta već dva i po dana

Organizacija NetBloks, koja prati slobodu interneta, objavila je jutros da je internet-blokada u Iranu na snazi već 60 sati, odnosno dva i po dana, zaključno s 8 časova po lokalnom vremenu, dok se prekid navodno odnosi i na međunarodne telefonske pozive.

Pristup internetu blokiran je "kako bi se spriječilo da svijet vidi proteste", ranije je objasnila Holi Dagras, viša saradnica Vašington instituta, dodavši da je to "nažalost vjerovatno obezbijedilo i pokriće bezbjednosnim snagama za ubijanje protestanata".

Dio ljudi ipak je uspio da pristupi satelitskom internetu Starlink, izvijestila je međunarodna dopisnica Bi-Bi-Sija Dajana Magnaj, ali vlasti pokušavaju da ometaju i tu vezu, prenosi Indeks.

Protesti u Iranu ulaze u treću nedjelju: Više od 2.600 privedenih, raste broj žrtava

Širom Irana su nastavljene antivladine demonstracije. Uhapšeno je više od 2.500 ljudi, ubijeno najmanje 116 osoba.

Demonstranti su, na novim protestima koji su počeli kasno sinoć u sjevernom distriktu Teherana, uzvikivali "Smrt (ajatolahu Aliju) Hamneiju" i "Živio šah", a tokom demonstracija su zapalili jednu džamiju.

Vjeruje se da je na protestima na stotine demonstranata ubijeno ili povrijeđeno, a mnogo više ih je pritvoreno, dok je Bi-Bi-Si Persija potvrdio identitet 26 osoba, među kojima je bilo šestoro djece.

Ubijenih ima i među pripadnicima snaga bezbjednosti, a jedna grupa za ljudska prava procjenjuje da je ubijeno njih 14.

- Oko 38 ljudi je umrlo. Mnogi čim su stigli do kreveta za hitne slučajeve. Direktni hici u glave mladih ljudi, u njihova srca takođe. Mnogi od njih nisu ni stigli do bolnice. Tijela su bila jedna preko drugih. Nakon što se mrtvačnica napunila, složili su ih jedno na drugo u prostoriji za molitvu - rekao je zdravstveni radnik u bolnici.

Prema navodima zdravstvenog radnika, među poginulima i ranjenima bilo je najviše mladih ljudi, od 20 do 25 godina starosti, a zbog velikog broja slučajeva ranjenih na protestima prijemi u bolnice koji nisu hitni i operacije su obustavljeni, a osoblje je pozvano da se bavi hitnim slučajevima.

Prema procjenama aktivista iranske Novinske agencije za ljudska prava iz SAD, na protestima u Iranu do sada je ubijeno najmanje 116 osoba, a preko 2.600 ih je pritvoreno.

SAD prijeti intervencijom

Sjedinjene Američke Države su u petak ponovile da ubijanje demonstranata u Iranu može izazvati vojnu intervenciju, dok je Iran okrivio SAD da su mirne proteste pretvorile u "nasilne subverzivne akte i rasprostranjeni vandalizam".

Izrael u stanju visoke pripravnosti

Izrael je u stanju visoke pripravnosti zbog moguće američke intervencije u Iranu, prenio je Rojters, pozivajući se na tri izraelska izvora upoznata sa situacijom.

Svijet Iran zaprijetio: Na američki napad uzvratićemo udarima na Izrael i američke baze

Izvori, koji su bili prisutni na izraelskim bezbjednosnim konsultacijama tokom vikenda, nisu precizirali šta izraelsko stanje visoke pripravnosti znači u praksi.

U međuvremenu, Njujork tajms, pozivajući se na svoje neimenovane izvore, objavio je da je premijer Izraela Benjamin Netanjahu razgovarao telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Dvojica državnika navodno su razgovarala o velikim antirežimskim protestima u Iranu, situaciji u Siriji i naporima za mirovni sporazum u Gazi.

Protesti su počeli u Teheranu 28. decembra prošle godine, zbog pada vrijednosti iranske valute i ekonomskih teškoća u zemlji, a od tada su se proširili na više od 100 gradova i mjesta širom svih iranskih provincija.