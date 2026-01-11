Logo
Iran zaprijetio: Na američki napad uzvratićemo udarima na Izrael i američke baze

Izvor:

SRNA

11.01.2026

09:32

Иран запријетио: На амерички напад узвратићемо ударима на Израел и америчке базе

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf izjavio je danas da će Iran uzvratiti na svaki napad Sjedinjenih Država udarima na Izrael i američke vojne baze u regionu.

Kalibaf je u obraćanju u parlamentu rekao da Iran upozorava američkog predsjednika Donalda Trampa da bi svaki američki napad doveo do toga da Teheran uzvrati udarima na Izrael i regionalne američke vojne baze kao na legitimne mete, prenosi Rojters.

Izraelski izvori saopštili su da je Izrael u stanju visoke pripravnosti zbog mogućnosti intervencije SAD kako bi se podržali protesti koji se održavaju širom Irana od 28. decembra zbog slabljenja iranske valute i teške ekonomske situacije.

Protesti su nastavljeni na ulicama gradova u Iranu, a hiljade ljudi protestovale su u Teheranu tokom noći i jutros.

Organizacija "Hjuman rajts aktivists" sa sjedištem u SAD jutros je izvijestila da je održano više od 570 protesta u 31 iranskoj provinciji.

Zdravstveni radnici u tri bolnice u Iranu izjavili su danas da je u njihovim ustanovama veliki broj mrtvih ili povrijeđenih na velikim antivladinim protestima u toj zemlji.

Prema procjenama organizacije za ljudska prava, u protekle dvije sedmice u Iranu je ubijeno najmanje 116 ljudi.

Sjedinjene Države su u petak, 9. januara, ponovile da ubijanje demonstranata u Iranu može izazvati vojnu intervenciju, dok je Iran okrivio SAD da su mirne proteste pretvorile u nasilne subverzivne akte i vandalizam.

Iran

SAD

