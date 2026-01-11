Logo
SAD tražile da se oslobode zatvorenici, Vlada odmah reagovala: Izašlo ih više od 60

Izvor:

SRNA

11.01.2026

08:47

Foto: Pixabay

Vlada Nikaragve saopštila je da je oslobodila desetine ljudi iz zatvora dan nakon što su Sjedinjene Države zatražile puštanje više od 60 političkih zatvorenika u toj zemlji.

U saopštenju Vlade predsjednika Danijela Ortege nije precizirano koliko je ljudi pušteno na slobodu, niti da li su bili pritvoreni iz političkih razloga, prenosi Rojters.

Nije poznato ni da li će oslobođeni zatvorenici biti u kućnom pritvoru.

Lider opozicije i bivši zatvorenik Ana Margarita Vihil, čelnica pokreta Unamos, rekla je za Rojters da su pušteni "politički zatvorenici", te da su među njima bivši gradonačelnik Oskar Gadea i hrišćanski pastor Rudi Palasios sa četvoricom rođaka.

Oslobađanje je uslijedilo u trenutku kada i Venecuela, pod pritiskom SAD, sprovodi proces puštanja političkih zatvorenika.

Ambasada SAD u Nikaragvi u petak, 9. januara, pozdravila je oslobađanje opozicionara u Venecueli i pozvala vlasti u Managvi da učine isto, navodeći da je u Nikaragvi i dalje više od 60 ljudi nepravedno pritvoreno ili nestalo.

