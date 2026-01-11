Logo
Gej sportista koji će ući u istoriju: Prvi put na Australijan openu

11.01.2026

08:18

Brazilski gej teniser Žoao Lukas Reis da Silva ove godine će ući u istoriju tako što će zvanično postati prvi otvoreno gej igrač koji je igrao u kvalifikacijama za Australijan open.

Žoao Lukas Reis de Silva javno se autovao kao gej 2024. godine. Ovo je otkrio na društvenim mrežama povodom godišnjice sa partnerom Gijom Sampajo Rikardom: "Srećan rođendan. Srećan život. Mnogo te volim".

U to vrijeme, bio je rangiran van 400. mjesta na svjetskoj rang listi, a od tada se popeo na 204. mjesto na ATP rang listi. Na osnovu toga, odlučio je da igra u kvalifikacijama za uvodni turnir Grend slema.

Ranije nije igrao nijedan pripremni turnir, već se pripremao u rodnom Brazilu.

Kvalifikacije počinju u ponedjeljak. U najgorem slučaju, ako izgubi u prvom kolu kvalifikacija, dobiće isplatu od 34.600 evra.

Nije jedini na turneji

Žoao je bio u pravu da nije jedini igrač na turneji koji je gej. Prošlog novembra, Švajcarac Mika Brunold je takođe otkrio da je gej, takođe na društvenim mrežama.

"Uspjeh na terenu nije samo stvar fizičkih sposobnosti. Radi se o poznavanju svoje ličnosti i ostajanju vjernim sebi. Mnogo sam razmišljao o tome kako da pričam o tome. I dok nije uvijek lako, skrivanje toga i pretvaranje da sam neko drugi nikada nije bila opcija. Zato osjećam da je sada vrijeme da progovorim i podijelim sa vama da sam gej".

