Sladić najavio: Očekuje nas leden početak sedmice, a nakon toga velika promjena

11.01.2026
08:05
Komentari:0
Nedim Sladić, poznati meteorolog, oglasio se sinoć na društvenim mrežama gdje je najavio vremenske prilike za narednu sedmicu u BiH.
On je potvrdio riječi drugih meteorologa koji su kazali da nas očekuje ledeni početak sedmice koji će, postepeno, popuštati od srijede.
- Nakon ledenog početka nove radne sedmice, umjerenije zatopljenje je na vidiku od srijede. Na planinama slijedi postepeno topljenje snijega, a slično će biti i u nizinama. Padavine, u sedmici pred nama, neće predstavljati problem jer će biti rijetke - napisao je Sladić.
