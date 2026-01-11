Logo
Large banner

Sladić najavio: Očekuje nas leden početak sedmice, a nakon toga velika promjena

11.01.2026

08:05

Komentari:

0
Сладић најавио: Очекује нас леден почетак седмице, а након тога велика промјена
Foto: ATV

Nedim Sladić, poznati meteorolog, oglasio se sinoć na društvenim mrežama gdje je najavio vremenske prilike za narednu sedmicu u BiH.

On je potvrdio riječi drugih meteorologa koji su kazali da nas očekuje ledeni početak sedmice koji će, postepeno, popuštati od srijede.

- Nakon ledenog početka nove radne sedmice, umjerenije zatopljenje je na vidiku od srijede. Na planinama slijedi postepeno topljenje snijega, a slično će biti i u nizinama. Padavine, u sedmici pred nama, neće predstavljati problem jer će biti rijetke - napisao je Sladić.

Podijeli:

Tagovi:

Nedim Sladić

Vrijeme

padavine

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Људи покушавају да гурају аутомобил током јаких снежних падавина у Москви, петак, 9. јануара 2026.

Svijet

Rekord je postavljen 1956. godine, a sada bi nove padavine mogle da ga obore

1 d

0
Ходање по снијегу

Svijet

Obilne snježne padavine u Moskvi, približavaju se rekordnim vrijednostima

1 d

0
Временска прогноза

Društvo

Evo kad nam stižu nove snježne padavine

1 d

0
Да ли ће данас доћи до престанка падавина?

Društvo

Da li će danas doći do prestanka padavina?

4 d

0

Više iz rubrike

"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовјековне државе"

Društvo

"Darko Jurošević oživio moć srpske srednjovjekovne države"

16 h

0
Фенечки бисери одушевили приједорску публику

Društvo

Fenečki biseri oduševili prijedorsku publiku

16 h

0
Епископ Сергије: Босанска црква није и никада неће постојати, ИЗ да се огради од изјава Церића

Društvo

Episkop Sergije: Bosanska crkva nije i nikada neće postojati, IZ da se ogradi od izjava Cerića

17 h

5
Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

Društvo

Vozači oprez: Velike gužve na graničnim prelazima

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

01

Vidi li ovo Zijad Krnjić: Velike gužve na prelazima prema Hrvatskoj

11

53

Sabalenka održala lekciju Ukrajinki koja joj nije čestitala

11

46

Nezgoda kod Miljevine, zastoj na magistralnom putu Foča - Sarajevo

11

35

"Puče ko ledenica": Poznati muzičar doživo težak prelom noge na parkingu

11

26

Umalo tragedija u Zvorniku: Kamenje se obrušilo na benzinsku pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner