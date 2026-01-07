Da li će danas doći do prestanka padavina?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno i hladno uz slab snijeg na sjeveru i zapadu, dok će na istoku tokom dana ponovo padati umjeren do jak snijeg, uz dalji porast snježnog pokrivača.

Očekuje se od dva centimetra novog snega na zapadu do 15 centimetara na istoku, u višim predjelima na istoku ponegdje i više, a na jugu Hercegovine kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i tokom noći oblačno i uglavnom suvo, uz provijavanje slabog snijega samo još ponegdje.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini povremeno jak.

Maksimalna temperatura vazduha od minus pet do minus jedan, a na jugu do 12, u višim predelima minus tri stepena Celzijusova.

Republika Srpska Vodostaj Drine smanjio se na kotu redovne odbrane od poplava

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH oblačno vrijeme sa snijegom u nekim područjima.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak minus devet, Sokolac i Kneževo minus osam, Mrkonjić Grad i Šipovo minus šest, Livno, Sarajevo i Ribnik minus pet, Bihać, Jajce, Sanski Most, Tuzla, Zenica, Novi Grad, Srebrenica i Srbac minus četiri, Prijedor, Banjaluka, Doboj i Bijeljina minus tri, Višegrad minus dva, Čemerno i Rudo minus jedan, Mostar dva, Gacko sedam, Trebinje i Bileća 10.

Najviše kiše u prethodna 24 časa palo je u Bileći 43,7 i Gacku 66,1 litar po metru kvadratnom.