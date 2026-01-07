Logo
Large banner

Vodostaj Drine smanjio se na kotu redovne odbrane od poplava

07.01.2026

10:35

Komentari:

0
Водостај Дрине смањио се на коту редовне одбране од поплава
Foto: Srna

Vodostaj rijeke Drine na području Semberije vratio se jutros u granice redovne odbrane od poplava, saopšteno je iz Gradske uprave.

Na vodomjernoj stanici Radalj u 9.00 časova vodostaj Drine bio je 481 centimetar i u granicama je redovne odbrane od poplava.

Protok vode na Hidroelektrani "Mali Zvornik" je 2.272 kubna metra u sekundi, na Hidroelektrani "Bajina Bašta" 1.900 kubna metra, a na Hidroelektrani "Višegrad" 1.500 kubnih metara.

Милорад Којић

Republika Srpska

Kojić: Srpska - rezultat istorijske volje Srba i garant njihovog opstanka

Na snazi ostaje upozorenje stanovništvu u priobalnom području da bude na oprezu i da prati informacije nadležnih ustanova.

Ranije je iz gradske uprave saopšteno da je vodostaj Drine u Semberiji dostigao kotu vanredne odbrane od poplava.

Podijeli:

Tagovi:

Drina

vodostaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Којић: Српска - резултат историјске воље Срба и гарант њиховог опстанка

Republika Srpska

Kojić: Srpska - rezultat istorijske volje Srba i garant njihovog opstanka

1 h

0
Свађа у кафани прерасла у хорор, убијен тинејџер

Hronika

Svađa u kafani prerasla u horor, ubijen tinejdžer

1 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Božić nam daje snagu i smisao

1 h

0
Пројекти које Станивуковић најављује годинама а нису завршени

Banja Luka

Projekti koje Stanivuković najavljuje godinama a nisu završeni

1 h

0

Više iz rubrike

Којић: Српска - резултат историјске воље Срба и гарант њиховог опстанка

Republika Srpska

Kojić: Srpska - rezultat istorijske volje Srba i garant njihovog opstanka

1 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Božić nam daje snagu i smisao

1 h

0
Минић: Божић - подсјетник на непролазне вриједности

Republika Srpska

Minić: Božić - podsjetnik na neprolazne vrijednosti

2 h

0
Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

Republika Srpska

Cvijanović: Snaga velikog praznika da sve okupi oko hrišćanskih vrijednosti

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

35

Sutra otkrivanje Centralnog spomen-obilježja i svečana akademija

11

31

Jolić za ATV: Svi putevi prohodni, saobraćaj se odvija bez prekida

11

17

Autoputevi Srpske: Sve dionice su prohodne i saobraćaj

11

10

Vanredno kod Loznice zbog porasta Drine

10

51

Mačka pronađena nakon više od dvije sedmice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner