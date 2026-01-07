Vodostaj Drine smanjio se na kotu redovne odbrane od poplava

07.01.2026
10:35
Vodostaj rijeke Drine na području Semberije vratio se jutros u granice redovne odbrane od poplava, saopšteno je iz Gradske uprave.
Na vodomjernoj stanici Radalj u 9.00 časova vodostaj Drine bio je 481 centimetar i u granicama je redovne odbrane od poplava.
Protok vode na Hidroelektrani "Mali Zvornik" je 2.272 kubna metra u sekundi, na Hidroelektrani "Bajina Bašta" 1.900 kubna metra, a na Hidroelektrani "Višegrad" 1.500 kubnih metara.
Kojić: Srpska - rezultat istorijske volje Srba i garant njihovog opstanka
Na snazi ostaje upozorenje stanovništvu u priobalnom području da bude na oprezu i da prati informacije nadležnih ustanova.
Ranije je iz gradske uprave saopšteno da je vodostaj Drine u Semberiji dostigao kotu vanredne odbrane od poplava.
