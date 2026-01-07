Logo
Large banner

Kojić: Srpska - rezultat istorijske volje Srba i garant njihovog opstanka

Izvor:

SRNA

07.01.2026

10:23

Komentari:

0
Којић: Српска - резултат историјске воље Срба и гарант њиховог опстанка
Foto: ATV

Dan Republike Srpske je podsjetnik na istorijsku odlučnost srpskog naroda da sačuva svoj identitet, slobodu i pravo na postojanje, a Republika Srpska rezultat je istorijske volje naroda i garant njegovog opstanka na ovim prostorima, izjavio je Srni poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

"Moramo ostati posvećeni zaštiti ustavne pozicije Republike Srpske i jačanju njenih institucija, uz poštovanje mira i stabilnosti. Zato je važno ostati okupljen oko Republike Srpske, obilježavati njen rođendan, prisjetiti se svih žrtava koje su dale svoje živote ili dijelove tijela da mi danas imamo slobodu - Republiku Srpsku", rekao je Kojić.

Kojić je poručio da je očuvanje Republike Srpske i njenih ustavnih nadležnosti - zavjet za sve.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Policija Srbija

Hronika

Svađa u kafani prerasla u horor, ubijen tinejdžer

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.

Podijeli:

Tag:

Milorad Kojić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Свађа у кафани прерасла у хорор, убијен тинејџер

Hronika

Svađa u kafani prerasla u horor, ubijen tinejdžer

1 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Božić nam daje snagu i smisao

1 h

0
Пројекти које Станивуковић најављује годинама а нису завршени

Banja Luka

Projekti koje Stanivuković najavljuje godinama a nisu završeni

1 h

0
Путин честитао Божић свим православним хришћанима

Svijet

Putin čestitao Božić svim pravoslavnim hrišćanima

1 h

0

Više iz rubrike

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Božić nam daje snagu i smisao

1 h

0
Минић: Божић - подсјетник на непролазне вриједности

Republika Srpska

Minić: Božić - podsjetnik na neprolazne vrijednosti

2 h

0
Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

Republika Srpska

Cvijanović: Snaga velikog praznika da sve okupi oko hrišćanskih vrijednosti

2 h

0
Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Republika Srpska

Trišić Babić: Božić nas podsjeća na značaj zajedništva, porodice i prijateljstva

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

35

Sutra otkrivanje Centralnog spomen-obilježja i svečana akademija

11

31

Jolić za ATV: Svi putevi prohodni, saobraćaj se odvija bez prekida

11

17

Autoputevi Srpske: Sve dionice su prohodne i saobraćaj

11

10

Vanredno kod Loznice zbog porasta Drine

10

51

Mačka pronađena nakon više od dvije sedmice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner