Kojić: Srpska - rezultat istorijske volje Srba i garant njihovog opstanka

Dan Republike Srpske je podsjetnik na istorijsku odlučnost srpskog naroda da sačuva svoj identitet, slobodu i pravo na postojanje, a Republika Srpska rezultat je istorijske volje naroda i garant njegovog opstanka na ovim prostorima, izjavio je Srni poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

"Moramo ostati posvećeni zaštiti ustavne pozicije Republike Srpske i jačanju njenih institucija, uz poštovanje mira i stabilnosti. Zato je važno ostati okupljen oko Republike Srpske, obilježavati njen rođendan, prisjetiti se svih žrtava koje su dale svoje živote ili dijelove tijela da mi danas imamo slobodu - Republiku Srpsku", rekao je Kojić.

Kojić je poručio da je očuvanje Republike Srpske i njenih ustavnih nadležnosti - zavjet za sve.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.