Putin čestitao Božić svim pravoslavnim hrišćanima

Izvor:

RT Balkan

07.01.2026

10:00

Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Božić pravoslavnim hrišćanima i svim građanima Rusije.

Ovaj divni praznik obasjava svijet svjetlošću dobrote i ljubavi, dajući milionima ljudi nadu i radost povezivanja sa duhovnim tradicijama predaka koje se prenose s generacije na generaciju, naveo je Putin u čestitki koju je objavio Kremlj.

"Sa dubokim zadovoljstvom primećujem ogroman, zaista jedinstven doprinos Ruske pravoslavne crkve i drugih hrišćanskih denominacija jedinstvu društva, očuvanju našeg bogatog istorijskog i kulturnog nasleđa i patriotskom, duhovnom i moralnom vaspitanju mladih", naveo je Putin.

Kako je naveo, vjerske organizacije neumorno posvećuju pažnju djelima milosrđa i dobročinstva, brinu o onima kojima je pomoć potrebna, podržavaju učesnike i veterane specijalnih vojnih operacija i mnogo čine na harmonizaciji međuverskog i međuetničkog dijaloga u našoj zemlji.

"Takav važan i preko potreban rad zaslužuje najiskrenije priznanje", navodi se u čestitki šefa ruske države.

Ruski predsjednik prisustvuje božićnoj službi u crkvi u Moskovskoj oblasti, objavio je portparol predsjednika Dmitrij Peskov.

"Vladimir Putin prisustvuje božićnoj službi u crkvi u Moskovskoj oblasti. Vojno osoblje i njihove porodice su sa njim", rekao je portparol Kremlja.

Po završetku liturgije on je poručio da vojnici brane domovinu i da je njihova misija sveta.

"Vojnici Rusije uvek po naređenju Gospoda ispunjavaju misiju odbrane domovine", rekao je on, obrativši se pripadnicima Oružanih snaga Rusije i njihovim porodicama. Njihovoj djeci je poručio da mogu biti ponosni na svoje roditelje.

Prema njegovim riječima, predstavnici svih vjeroispovijesti raduju se zajedničkim pobjedama, pobjeda je uvijek - jedna za sve, prenosi RT Balkan.

