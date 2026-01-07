Traže radnike za čišćenje snijega - plata 1.050 KM

Izvor:
ATV
07.01.2026
09:29
Javno komunalno preduzeće "Opština Stari Grad" d.o.o. Sarajevo raspisalo je poziv za privremeni angažman radnika na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla nastalog usljed nepovoljnih vremenskih uslova i obilnih snježnih padavina na području opštine.
Kako redovni kapaciteti preduzeća nisu dovoljni za pravovremeno i efikasno održavanje čistoće, prohodnosti i sigurnosti javnih površina, planirano je privremeno zapošljavanje pet radnika na poslovima održavanja čistoće, u trajanju od jednog mjeseca, a najduže do tri mjeseca.
Angažovani radnici biće zaduženi za ručno i mašinsko čišćenje ulica, trgova i drugih javnih površina, uklanjanje snijega, sprečavanje poledice, prikupljanje i odvoz otpada, te druge komunalne poslove po nalogu nadležnih službi.
Uslov za prijavu je završena osnovna škola, a osnovna plata iznosi 1.050 KM.
Prijave sa kratkom biografijom mogu se dostaviti lično u sjedište preduzeća ili putem mejla protokol@jkposg.ba, a poziv ostaje otvoren do popune potrebnog broja izvršilaca.
